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去年鼠患指數降至3.6% 禾輋街最嚴重 老鼠入屋

【明報專訊】食環署昨公布去年整體鼠患指數3.6%，當中東區、油尖區的指數最高，達7.4%。監察點鼠患指數以沙田禾輋街最高，達19.2%。沙田禾輋邨區議員李志宏稱，該區去年鼠患嚴重，高峰期平均每周接最少兩宗老鼠入屋求助。

2020年全年整體鼠患指數為3.6%，低於2019年的4.2%，各區指數均低於10%，食環署評定大部分分區鼠患屬「並不普遍」。東區、油尖區指數最高，達7.4%，而東區北角英皇道監察點指數更達16.7%，評估鼠患屬「略為普遍」。

東區區議會主席黎志強稱，北角英皇道一帶有街市和熟食檔，故鼠患較嚴重，又稱食環署去年集中處理防疫，致鼠患問題持續，有居漁灣邨10幾樓的住戶稱有老鼠入屋。油尖旺區議會副主席余德寶稱當區有不少工程，或令老鼠跑上地面。

各個監察地點中，沙田禾輋街監察點錄得全年鼠患指數最高，達19.2%。食環署去年下半年起，當監察點錄得鼠患指數達8%或以上，會採取鼠患改善措施，隨後重新評估該處，而禾輋街經改善措施後指數回落至3.7%。

禾輋邨區議員李志宏稱，去年鼠患嚴重，高峰期時平均每周接到最少兩宗老鼠入屋求助。李說自數年前禾輋街市裝修後一直受鼠患困擾，後來大埔公路、城門河附近均有工程，或令老鼠走到禾輋街位置。

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