環團倡膠樽回贈1元 料回收率增至七成

現時每個1角四成人支持

綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動及環保觸覺委託香港民意研究所，在4月23日至27日以隨機抽樣方式，電話訪問1008名18歲或以上香港居民，了解市民對膠樽生產者責任制的看法，包括回贈和按樽制、回收網絡地點等，結果發現，回收金額愈高，支持度愈高。

環團建議以每個膠樽回贈1元為起點，以增加回收效益，另外建議採用全球行之有效的「按樽制」，代替環保署建議的「回贈制」，認為市民只要退還飲品容器便能全數取回按金，不會成為經濟負擔。

調查又發現，最多有60%受訪者希望於屋苑範圍設立回樽地點，其次為港鐵及巴士站（57%）、便利店（54%），以及商場（52%）等。對於政府建議2000平方呎以下的店舖可獲豁免設立回收點，環團稱調查發現逾半受訪者希望便利店設立回收點，認為便利店銷售大量樽裝飲品，亦應負起回收責任，建議200平方呎以上的店舖應納入規管。