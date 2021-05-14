前年蒙面叫光時口號 科大生「伙同犯罪」集結罪成

裁判官接納警員證供指被告余樂謠（20歲）當晚不時高叫「光復香港，時代革命」等口號，直至前年11月1日近凌晨12時，仍有約100名蒙面示威者聚集叫囂，警方發出多次警告後，人群仍未散去。裁判官認為被告與示威者裝束相符，裁定眾人有關連，且有共同犯罪目的，意圖破壞社會安寧，根據「伙同犯罪原則」，裁定非法集結罪成。

官納健康理由戴口罩 蒙面罪脫

另外裁判官接納被告父親證供，指被告患鼻敏感、哮喘及氣管敏感，身處多塵地方須戴上口罩，接納她有醫學或健康理由戴口罩。

辯方求情時呈上13封求情信，力證被告品學兼優，現於科大就讀電機工程二年級，校方更特意安排她提早完成考試，強調被告只是和平表達訴求，絕非有「仇警」之意。

【案件編號：ESCC2265/20】