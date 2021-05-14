港聞

港聞二

拒鄺俊宇協助游說 警：倘准參與或有轉機

【明報專訊】總督察聶凱鵾（圖）表示，涉事雨衣男（即死者梁凌杰）在平台危站逾3小時後，民主黨時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」畢慧芬要求親自游說雨衣男，但警方已派談判人員到場，最終拒絕二人的要求。死因研訊主任提問下，聶凱鵾承認鄺俊宇是公眾人物，稱鄺俊宇如果參與游說，不排除令事件往好的方向發展。裁判官昨散庭前表示，已指示警方聯絡鄺俊宇，將安排鄺俊宇今日出庭作供。據悉，鄺俊宇本來不在證人名單上。

當時拒二人幫忙

憂「複雜化成件事」

時任中區警區總督察聶凱鵾供稱，當晚7時左右，鄺俊宇和畢慧芬在棚架外要求和雨衣男直接對話，基於兩人不認識雨衣男，且沒有受過專業訓練，「中段介入（游說工作）可能會複雜化成件事」，警方決定拒絕要求。聶強調，雨衣男曾手持鎅刀和亮出刀鋒，如果鄺俊宇上前游說，或構成人身安全風險，「要安排警員持盾牌企係前面」，但此舉可能刺激雨衣男的情緒。及後，鄺俊宇和畢慧芬不再提出類似要求，稍作逗留後離開。

稱男子曾持鎅刀 需顧鄺安全

綜合證供，肇事男子黃色雨衣寫有「黑警冷血」等標語，在3名談判組警員輪流游說下，雨衣男甚少回應。裁判官高偉雄問警方談判組主管總警司黃廣興，男子雨衣寫有針對警隊的字眼，如果不傳召警方談判組，由心理專家上前游說，效果會否更好？黃表示，由警方談判是國際認可的做法，加上警員接受過危機事件的談判和溝通訓練，反觀心理學家或精神專家未必受過類似訓練，認為警方的角色最為適合。

（梁凌杰死因研訊第三天）

相關字詞﹕談判 墮樓 畢慧芬 鄺俊宇 死因研訊 梁凌杰 反修例運動

上 / 下一篇新聞

中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸
中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸
16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別
16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別
男子快閃遊法 返港驗出變種 專家：無相關群組 「不太可能」在港感染
男子快閃遊法 返港驗出變種 專家：無相關群組 「不太可能」在港感染
月內9婦針後流產 全港日均13宗
月內9婦針後流產 全港日均13宗
傑斯保釋被拒 判辭：被告與台聯繫緊密 有潛逃風險
傑斯保釋被拒 判辭：被告與台聯繫緊密 有潛逃風險
公廁翻新等17年 申訴署批優次準則差 按使用率及旅遊區釐定 日均300人次、3000人次視同級
公廁翻新等17年 申訴署批優次準則差 按使用率及旅遊區釐定 日均300人次、3000人次視同級
「高使用率」公廁翻新仍有壞 有殘廁鎖鐵鏈
「高使用率」公廁翻新仍有壞 有殘廁鎖鐵鏈
電梯監管6不足 96%巡查非突擊
電梯監管6不足 96%巡查非突擊
林鄭李家超鄧炳強收粉末信 重案跟進
林鄭李家超鄧炳強收粉末信 重案跟進
粉嶺元朗收3私地 建1600伙 本研社批進度慢 議員：面積小料「插針樓」
粉嶺元朗收3私地 建1600伙 本研社批進度慢 議員：面積小料「插針樓」
梁振英重提郊園邊陲建居屋 百頃建3萬伙
梁振英重提郊園邊陲建居屋 百頃建3萬伙
梁：18月未過城規即放棄 環團：環評改劃需時 難成事
梁：18月未過城規即放棄 環團：環評改劃需時 難成事
上年度逾1800公僕辭職 14年新高
上年度逾1800公僕辭職 14年新高
的士自炒 六旬司機命危
的士自炒 六旬司機命危
指死者有意「自己返落嚟」 墮樓前頻看手機 談判專家：梁凌杰或遭煽動
指死者有意「自己返落嚟」 墮樓前頻看手機 談判專家：梁凌杰或遭煽動
前年蒙面叫光時口號 科大生「伙同犯罪」集結罪成
前年蒙面叫光時口號 科大生「伙同犯罪」集結罪成
環團倡膠樽回贈1元 料回收率增至七成
環團倡膠樽回贈1元 料回收率增至七成
環境不潔 食物含菌 食環研檢控丹尼
環境不潔 食物含菌 食環研檢控丹尼
去年鼠患指數降至3.6% 禾輋街最嚴重 老鼠入屋
去年鼠患指數降至3.6% 禾輋街最嚴重 老鼠入屋
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯倡新界北建禮賓府 「你阿頭唔立足呢個地方 叫其他人去？」
【Emily】何君堯倡新界北建禮賓府 「你阿頭唔立足呢個地方 叫其他人去？」
【Emily】「區會飲酒」畀人鬧 何啟明道歉：為送別同事
【Emily】「區會飲酒」畀人鬧 何啟明道歉：為送別同事
【Emily】陳梓維話留任聲明「參考」朱順雅
【Emily】陳梓維話留任聲明「參考」朱順雅
【Emily】彭耀佳視察赤柱 讚海旁公廁夠乾淨
【Emily】彭耀佳視察赤柱 讚海旁公廁夠乾淨
【Emily】新民黨周年大會：積極爭取議席
【Emily】新民黨周年大會：積極爭取議席