拒鄺俊宇協助游說 警：倘准參與或有轉機

當時拒二人幫忙

憂「複雜化成件事」

時任中區警區總督察聶凱鵾供稱，當晚7時左右，鄺俊宇和畢慧芬在棚架外要求和雨衣男直接對話，基於兩人不認識雨衣男，且沒有受過專業訓練，「中段介入（游說工作）可能會複雜化成件事」，警方決定拒絕要求。聶強調，雨衣男曾手持鎅刀和亮出刀鋒，如果鄺俊宇上前游說，或構成人身安全風險，「要安排警員持盾牌企係前面」，但此舉可能刺激雨衣男的情緒。及後，鄺俊宇和畢慧芬不再提出類似要求，稍作逗留後離開。

稱男子曾持鎅刀 需顧鄺安全

綜合證供，肇事男子黃色雨衣寫有「黑警冷血」等標語，在3名談判組警員輪流游說下，雨衣男甚少回應。裁判官高偉雄問警方談判組主管總警司黃廣興，男子雨衣寫有針對警隊的字眼，如果不傳召警方談判組，由心理專家上前游說，效果會否更好？黃表示，由警方談判是國際認可的做法，加上警員接受過危機事件的談判和溝通訓練，反觀心理學家或精神專家未必受過類似訓練，認為警方的角色最為適合。

（梁凌杰死因研訊第三天）