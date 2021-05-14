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指死者有意「自己返落嚟」 墮樓前頻看手機 談判專家：梁凌杰或遭煽動

【明報專訊】反修例示威者梁凌杰前年6月在金鐘太古廣場墮下身亡，死因庭昨傳召3名警方談判人員作供。最後一名與梁凌杰對話的警司林景昇表示，梁凌杰危站棚架時沉默不語，甚少理會警員提問（見表）。直至墮樓前近一小時，林景昇問梁凌杰「你想唔想由消防員、或者我協助你落嚟？」，梁首次開腔答「我自己」，意指可以自行步出棚架，不料梁最後爬到棚架外墮下。林景昇提到，梁一度瀏覽手機約半分鐘，懷疑有人煽動梁改變主意。

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。死因庭首先傳召總督察聶凱鵾作供，稱穿黃色雨衣的男子（即死者）當日在肇事地盤危站，警方傳召談判人員到場游說。聶引述談判組同僚表示，雨衣男曾經提出撤回修訂《逃犯條例》的政治訴求，但沒有高叫口號，僅向警員點頭和簡短回應。

談判組主管、總警司黃廣興是最早接觸雨衣男的談判人員，他稱下午6時走近雨衣男的棚架旁，雨衣男見狀要求「行開啲、走開啲」，他便停留在地盤入口處，嘗試勸說雨衣男返回安全位置。黃稱雨衣男情緒平靜、不發一言，與一般企圖跳樓者不同，而從其黃色雨衣和棚架的橫額可見，「佢想爭取一啲關於反修例嘅訴求同理想」。

稱憂刺激情緒 游說無提當日暫緩修例

裁判官高偉雄遂問黃廣興，他知道肇事男子表達反修例訴求，那他有否留意反修例事件的發展，特別是行政長官當日宣布暫緩修例，「你有無同事主講，佢嘅訴求已經達到咗？」黃表示，從沒有向雨衣男談及訴求內容，因為雨衣男對他不瞅不睬，加上談判最好建基於個人範疇，上升至更深層次或會刺激事主情緒。

另一名談判人員、總督察王振業當日休班，他稱原本和家人在肇事工地旁的JW萬豪酒店吃自助餐，不久出現危站事件，他遂於下午6時許協助游說雨衣男。王憶述雨衣男一直喃喃自語，沒有理會旁人，但有低頭用手機和打字，其間沒表現不快或沮喪，不排除有自殺傾向。

黃廣興和王振業各自與雨衣男對話約20分鐘後，同屬談判組的警司林景昇晚上7時起和雨衣男交談，直至雨衣男墮樓一刻，兩人溝通接近兩小時。林表示從同僚口中得悉，雨衣男說「希望行政長官同警察向示威者道歉」，不過他問雨衣男有何訴求，對方卻不發一言。

梁考慮10分鐘 爬出棚架墮下

林表示，雖然雨衣男沒有直接答問題，但會間中用表情示意，例如點頭示意想飲水，以及搖頭表示不想見記者又首度開腔「我自己」以回應是否需要協助離開棚架（見表）。林認為雨衣男反應良好，曾相信有望勸服對方。惟至晚上9時，林問雨衣男是否需時考慮返回安全位置，雨衣男舉起10隻手指，示意要考慮多10分鐘。隔了逾10分鐘，雨衣男突然爬出棚架、環抱鐵枝，消防員上前拉回雨衣男不果，雨衣男最終墮下不治。

稱或有人指點死者改遺言次序

林自言從事談判工作近20年，首次遇上這宗預料之外的死亡事件，因為雨衣男曾接過警員遞上的飲料，看似注重自己的生理需要，並非有計劃自殺。此外，呈堂的遺物照片顯示，死者記事簿的第二行原本寫上「林鄭落台」，之後被人刪去，同一句放在最後一行。林在庭上猜測，可能有人指點死者抄寫遺言，才要改動次序。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-481/2019】

明報記者

■今天聆訊預告：

˙警司林景昇繼續作供，接受消防處長一方的盤問

˙林景昇作供完畢，將傳召時任立法會議員鄺俊宇及數名消防員

（梁凌杰死因研訊第三天）

相關字詞﹕談判 警方 死因研訊 太古廣場 梁凌杰 反修例運動

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