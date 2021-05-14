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上年度逾1800公僕辭職 14年新高

【明報專訊】公務員近年身處政治風眼，公務員事務局日前向立法會提交文件，提及在2020/21年度有逾1800人辭職，屬2006/07年度以來最高，並提及當中大部分辭職者是在試用期完結前離任。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，離職潮是可以預計，形容公務員在過去一年多處於較動盪時期，福利卻未見較私人市場優厚，年輕公務員有選擇、可趁青春「出去搏」。

多試用期離任 梁籌庭：社會動盪福利未見太好

公務員事務局日前向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，當中提及在2020/21年度，公務員流失人數約8500，當中逾1800人是辭職，為過去14個年度最高。翻查資料，在過去3個年度辭職人數分別為1333、1443及1571。

當局指出，雖然近年公務員辭職數字增加，但比率仍低，當中大部分辭職者在試用期完結前離任，並解釋由於試用人員尚在公務員事務起步階段，若發覺自己不適合在政府長遠發展，在試用期離開政府亦可理解。

6000人退休 局方料逐漸減少

公務員流失人數中，以退休為主要原因，約有6000人。當局表示，按公務員現時退休年齡推算，自然流失率會逐漸下降。

梁籌庭認為，公務員過去一年多處於較動盪時期，有宣誓等不明朗因素；加上福利未見較私人市場優厚，吸引力相對小，「大多數（公務員）加入的起薪點是1.5萬，市場上隨時找到（同樣薪酬工作）」，而年輕人試用期內只需一個月通知期便可離開，辭職者亦以年輕人為主，「他們並非無選擇，可趁青春出去搏、在其他行業再發展」。

相關字詞﹕梁籌庭 辭職 公務員事務局 公務員

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