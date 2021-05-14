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梁：18月未過城規即放棄 環團：環評改劃需時 難成事

【明報專訊】前特首梁振英在facebook稱「仍然希望香港人能夠重新考慮在郊野公園邊陲地帶起居屋」，並說若在開始接受申請後18個月內不能完成城規等手續，則「放棄整個計劃」。有環團稱，改劃郊野公園邊陲地門檻高，加上可能遭法律挑戰，18個月內完成所有程序的可能甚低。而且房協當年的研究其實未有結果，故梁提出在大欖郊野公園邊陲地帶建居屋是否適合，仍是未知之數。

本報向發展局查詢，昨晚截稿前未獲回覆。

長春社：環評需一年 改劃需15月

長春社公共事務經理吳希文表示，明白梁振英「急市民所急」，但提出以18個月時間「闖關」，他認為時間太緊迫。吳稱，因土地位於大欖郊野公園邊陲，屬生態敏感地點，根據《環評條例》須向環保署提交工程項目簡介及環境影響評估，當中需要做「乾」、「濕」兩季的生態調查，合共約一年，然後再交環評報告予環諮會審議，如獲批准會獲發動工許可證。至於改劃土地用途，吳稱至少需要15個月，而一般工程項目會先做環評，然後改劃用途；即使同時進行，因涉大量技術問題要解決，要18個月內通過兩個關卡的可能不高。

梁稱生態價值低 過去基建「唔係咁慢」

網媒「港人講地」昨播出梁振英的訪問，他稱香港過去發展基建「唔係咁慢」，赤鱲角機場「7年基本上全部做晒」，又說郊野公園邊陲地帶生態價值、公共享用價值相當低，認為大欖選址只佔千分之二的郊野公園面積，不影響郊野生態。

港府2017年5月委託房協研究於郊野公園邊陲建屋，其中一個選址位於大欖郊野公園邊陲，面積約70公頃，但當年研究未有結果便中止，故該處是否適合建屋仍是未知數。2019年2月20日政府接納土地供應專責小組報告，稱發展郊野公園邊陲的選項未獲大多數市民支持，同日表明不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶土地用途，房協的研究亦毋須繼續推展。據了解，房協當年研究只做了約四分之一，初步認為發展對郊野公園邊陲地帶生態影響不大。

相關字詞﹕郊野公園邉陲

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