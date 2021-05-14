梁振英重提郊園邊陲建居屋 百頃建3萬伙

葉劉稱特首須大無畏 鍾劍華：選戰開打

有環團指出，梁提出於18個月內完成所有前期研究及改劃土地程序並動工，可行度甚低（見另稿）。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，特首選戰已開打，梁振英和葉劉淑儀都在爭取曝光，梁的友好張志剛等近日連連批評林鄭，梁昨則親自在港人最關心的房屋議題上爭取話語權。

建議遭現屆否決 梁斥房屋問題惡化

繼上周在facebook重提成立文化局的建議，梁振英昨在facebook提出「雖然明知障礙重重，既得利益阻力巨大，但我仍然希望香港人能夠重新考慮在郊野公園邊陲地帶起居屋」，稱他任內提出研究郊野公園邊陲地帶建公營房屋，惟現屆政府2019年初中止房協有關研究。他建議，申請對象為不擁有香港物業的永久居民，毋須資產或入息等；以抽居屋辦法分配，入伙10年內必須自住，出售只可原價售回政府；定價原則是不收地價、只收回開發土地及建築成本；以實用面積計，每平方呎劃一作價6000港元。

由當年梁振英競選辦成員擔任董事的齊心基金轄下網媒「港人講地」，昨播出梁的訪問，被問為何重提研究計劃，梁稱有具體價錢建議，就知道市民是否支持，「當日的結論（中止有關研究），為何大部分市民不支持，我都不是很清楚」。他形容現時新界甚至邊境樓價及租金高昂，「仲想香港市民搬到去邊呀？所以我認為呢個工作至少應該試一下」。

梁稱建議不設入息等審查，不應看「有人有咩着數」，而是幫助兩三萬個未能置業的家庭，他相信購買單位的市民是為解決住屋需要而非投資。

兩欲問鼎特首的葉劉淑儀接受網媒「思考香港」訪問，被問到會否捲土重來，她稱言之尚早，但做特首要有「大無畏」精神，「廿幾年經驗，你看到的。如果你畏首畏尾，黑衣人又驚，建制派又驚，地產商又驚，咩都做不到」。她舉例林鄭月娥推出的土地共享計劃「零申請」，因「你又驚別人說你『益』地產商，條件好苛刻」。

葉太：選特首年齡非問題 中央喜公僕

葉太稱做特首的條件除堅定愛國，經過2019年騷亂，要盡可能團結社會；不止有權力還要有影響力，說話有人信並易接受，不應太「殺氣騰騰」。她認為，選特首年齡不是問題，最重要健康和有魄力；又稱中央喜歡公務員，過去4任特首兩人是公務員，公務員熟悉政府運作和規例。