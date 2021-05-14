港聞

港聞二

梁振英重提郊園邊陲建居屋 百頃建3萬伙

【明報專訊】特首選舉明年3月舉行，沒否定參選可能的全國政協副主席、前特首梁振英和新民黨主席葉劉淑儀分別就房屋問題批評現屆政府。梁振英昨在facebook重提任內最後一份《施政報告》，提出研究郊野公園邊陲地帶建公營房屋；又形容「兩年過去了，香港的房屋問題持續惡化」。他建議用不超過100公頃位於大欖郊野公園的邊陲土地，興建居屋單位約2萬至3萬個。

葉劉稱特首須大無畏 鍾劍華：選戰開打

有環團指出，梁提出於18個月內完成所有前期研究及改劃土地程序並動工，可行度甚低（見另稿）。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，特首選戰已開打，梁振英和葉劉淑儀都在爭取曝光，梁的友好張志剛等近日連連批評林鄭，梁昨則親自在港人最關心的房屋議題上爭取話語權。

建議遭現屆否決 梁斥房屋問題惡化

繼上周在facebook重提成立文化局的建議，梁振英昨在facebook提出「雖然明知障礙重重，既得利益阻力巨大，但我仍然希望香港人能夠重新考慮在郊野公園邊陲地帶起居屋」，稱他任內提出研究郊野公園邊陲地帶建公營房屋，惟現屆政府2019年初中止房協有關研究。他建議，申請對象為不擁有香港物業的永久居民，毋須資產或入息等；以抽居屋辦法分配，入伙10年內必須自住，出售只可原價售回政府；定價原則是不收地價、只收回開發土地及建築成本；以實用面積計，每平方呎劃一作價6000港元。

由當年梁振英競選辦成員擔任董事的齊心基金轄下網媒「港人講地」，昨播出梁的訪問，被問為何重提研究計劃，梁稱有具體價錢建議，就知道市民是否支持，「當日的結論（中止有關研究），為何大部分市民不支持，我都不是很清楚」。他形容現時新界甚至邊境樓價及租金高昂，「仲想香港市民搬到去邊呀？所以我認為呢個工作至少應該試一下」。

梁稱建議不設入息等審查，不應看「有人有咩着數」，而是幫助兩三萬個未能置業的家庭，他相信購買單位的市民是為解決住屋需要而非投資。

兩欲問鼎特首的葉劉淑儀接受網媒「思考香港」訪問，被問到會否捲土重來，她稱言之尚早，但做特首要有「大無畏」精神，「廿幾年經驗，你看到的。如果你畏首畏尾，黑衣人又驚，建制派又驚，地產商又驚，咩都做不到」。她舉例林鄭月娥推出的土地共享計劃「零申請」，因「你又驚別人說你『益』地產商，條件好苛刻」。

葉太：選特首年齡非問題 中央喜公僕

葉太稱做特首的條件除堅定愛國，經過2019年騷亂，要盡可能團結社會；不止有權力還要有影響力，說話有人信並易接受，不應太「殺氣騰騰」。她認為，選特首年齡不是問題，最重要健康和有魄力；又稱中央喜歡公務員，過去4任特首兩人是公務員，公務員熟悉政府運作和規例。

相關字詞﹕土地 房屋 葉劉淑儀 林鄭月娥 特首選舉2022 梁振英

上 / 下一篇新聞

中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸
中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸
16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別
16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別
男子快閃遊法 返港驗出變種 專家：無相關群組 「不太可能」在港感染
男子快閃遊法 返港驗出變種 專家：無相關群組 「不太可能」在港感染
月內9婦針後流產 全港日均13宗
月內9婦針後流產 全港日均13宗
傑斯保釋被拒 判辭：被告與台聯繫緊密 有潛逃風險
傑斯保釋被拒 判辭：被告與台聯繫緊密 有潛逃風險
公廁翻新等17年 申訴署批優次準則差 按使用率及旅遊區釐定 日均300人次、3000人次視同級
公廁翻新等17年 申訴署批優次準則差 按使用率及旅遊區釐定 日均300人次、3000人次視同級
「高使用率」公廁翻新仍有壞 有殘廁鎖鐵鏈
「高使用率」公廁翻新仍有壞 有殘廁鎖鐵鏈
電梯監管6不足 96%巡查非突擊
電梯監管6不足 96%巡查非突擊
林鄭李家超鄧炳強收粉末信 重案跟進
林鄭李家超鄧炳強收粉末信 重案跟進
粉嶺元朗收3私地 建1600伙 本研社批進度慢 議員：面積小料「插針樓」
粉嶺元朗收3私地 建1600伙 本研社批進度慢 議員：面積小料「插針樓」
梁：18月未過城規即放棄 環團：環評改劃需時 難成事
梁：18月未過城規即放棄 環團：環評改劃需時 難成事
上年度逾1800公僕辭職 14年新高
上年度逾1800公僕辭職 14年新高
的士自炒 六旬司機命危
的士自炒 六旬司機命危
指死者有意「自己返落嚟」 墮樓前頻看手機 談判專家：梁凌杰或遭煽動
指死者有意「自己返落嚟」 墮樓前頻看手機 談判專家：梁凌杰或遭煽動
拒鄺俊宇協助游說 警：倘准參與或有轉機
拒鄺俊宇協助游說 警：倘准參與或有轉機
前年蒙面叫光時口號 科大生「伙同犯罪」集結罪成
前年蒙面叫光時口號 科大生「伙同犯罪」集結罪成
環團倡膠樽回贈1元 料回收率增至七成
環團倡膠樽回贈1元 料回收率增至七成
環境不潔 食物含菌 食環研檢控丹尼
環境不潔 食物含菌 食環研檢控丹尼
去年鼠患指數降至3.6% 禾輋街最嚴重 老鼠入屋
去年鼠患指數降至3.6% 禾輋街最嚴重 老鼠入屋
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯倡新界北建禮賓府 「你阿頭唔立足呢個地方 叫其他人去？」
【Emily】何君堯倡新界北建禮賓府 「你阿頭唔立足呢個地方 叫其他人去？」
【Emily】「區會飲酒」畀人鬧 何啟明道歉：為送別同事
【Emily】「區會飲酒」畀人鬧 何啟明道歉：為送別同事
【Emily】陳梓維話留任聲明「參考」朱順雅
【Emily】陳梓維話留任聲明「參考」朱順雅
【Emily】彭耀佳視察赤柱 讚海旁公廁夠乾淨
【Emily】彭耀佳視察赤柱 讚海旁公廁夠乾淨
【Emily】新民黨周年大會：積極爭取議席
【Emily】新民黨周年大會：積極爭取議席