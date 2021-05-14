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粉嶺元朗收3私地 建1600伙 本研社批進度慢 議員：面積小料「插針樓」

【明報專訊】2019年《施政報告》提出要加強政府主導的用地規劃，包括運用《收回土地條例》配合發展。發展局早前選取10組私人土地檢視，昨公布粉嶺、元朗的3組地塊適合高密度資助房屋發展，預計可提供約1600個單位。本土研究社批評政府檢視進度太緩慢，有立法會議員則稱3幅土地面積較小，意味起「插針樓」，政府應覓更大幅土地建公營房屋。

發展局昨公布，將根據《收回土地條例》，收回在法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展的3組地塊內的私人土地，作資助房屋用途。3組地塊分別位於粉嶺新運路近黃崗山、元朗十八鄉路近龍田村，以及元朗元龍街與攸田東路交界附近，涉12,300平方米私人土地，連同鄰近約3500平方米的政府土地，預計提供約1600個單位。

共檢視10私地 7地不收回

發展局表示，政府會盡快完成收回土地程序，地政總署昨開始為3組地塊做清拆前登記。至於納入檢視的其餘7組地塊，有兩組被評估不適合高密度資助房屋發展，分別位於屯門以河田街、建安街、建榮街和建泰街為界的範圍內；及元朗欖喜路。其中屯門一組地塊坐落工業區，該土地內及鄰近地區仍有頻繁業務營運，而該地塊規劃意向為重建作商業用途為主的發展。元朗欖喜路地塊基於嚴重地質限制，若作資助房屋對成本效益構成重大影響。

至於餘下5組地塊，政府稱現階段不會收回發展資助房屋，其中3組的業權擁有人已提交並積極跟進其地契修訂或換地申請。其餘兩組地塊需進一步評估發展資助房屋的成本效益，包括考慮所需大型清拆及搬遷行動，是否與目前估計所能提供有限單位數目相稱。

正洽3地業主 本研社：不知身分惹勾結嫌疑

局方稱，考慮到牽涉的商業敏感，以及為免有損政府日後因應將來情况轉變而進一步檢視用地作資助房屋發展的可能，5組地塊具體位置及詳情不宜公開。

本研社成員黃肇鴻批評，政府檢視進度太緩慢，暫時只收回3幅地。他對政府稱位於屯門工業區一幅地不適合發展高密度資助房屋的說法感奇怪，稱該處毗鄰是大興花園，附近亦有輕鐵站，認為配套和就業機會均足夠，理應可收回發展。至於其餘5組地塊，黃稱外界不知其中3組的業權人涉及什麼地產商，政府與對方商討換地，難免引起官商勾結嫌疑，商討過程亦拖慢發展進度，形容「規劃權送給發展商」。

民建聯劉國勳表示，政府最近在改劃土地、收回土地表現積極，要予以肯定，惟進展仍太緩慢。他認為政府今次收回的3幅土地較小，僅提供約1600伙、即平均每塊地只建幾百個單位，意味起「插針樓」。

相關字詞﹕公營房屋 資助房屋 收回土地條例

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