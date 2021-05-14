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林鄭李家超鄧炳強收粉末信 重案跟進

【明報專訊】據了解，特首林鄭月娥、保安局長李家超及警務處長鄧炳強昨日先後收到粉末信。經初步調查，相信粉末屬麵粉，案件交由中區重案組跟進。

料屬麵粉 沒危險成分

行政長官辦公室回覆表示，職員昨日在寄往辦公室的信件中發現一封載有可疑粉末的信件，已經報警。保安局昨表示，昨日下午職員發現一封寄給保安局長的信件內載有可疑粉末，已經報警。

警方則表示，昨日先後接獲灣仔軍器廠街及中區添美道負責收發信件的職員報案，稱收到可疑信件，內有白色粉末。警方接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，相信該些粉末沒有危險成分。經初步調查，案件列作發現可疑物品，交由中區重案組跟進。警員檢走有關粉末作進一步檢驗，暫未有人被捕。案件中無人受傷，毋須疏散。

據了解，昨早約10時許，警察總部文職人員發現一封信，信封面寫着「警察總部警務署鄧炳強署長」，信件經過偵察器時，顯示內有粉末，遂通知爆炸品處理課。經調查後，發現信封內有一頁紙，紙上寫有中文字，但意思不明，亦沒有任何訴求或恐嚇成分。信紙沾有一些溶於水中的粉末，沒有危險成分。

信內文字意思不明 無訴求非恐嚇

另外，昨午3時許政府總部亦收到兩封信件，分別寄給特首及保安局長，信紙亦沾有溶於水中的白色粉末，信的內容與寄給警務處長的內容一樣。

去年4月，警察總部接連收到白色粉末信及致警務處長鄧炳強的炸彈信。其中炸彈信一案一家三口被捕。去年8月，再有粉末信件寄予鄧炳強，包含反政府及反中共字句，其後證實粉末是豆粉。

據了解，昨日信件內容與早前其中一次粉末信的內容相若，相信與近日警務處國家安全處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院一事無關。

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