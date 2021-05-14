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港聞二

電梯監管6不足 96%巡查非突擊

【明報專訊】申訴專員公署主動調查機電工程署對升降機及自動梯安全的監管，發現巡查機制、檢驗工作的監管、工程人員「超額保養」、優化升降機及自動梯等方面有6項不足。其中巡查次數雖於2019年起增加，但普遍會預先知會承辦商確認保養工作時間，突擊巡查比率低，僅佔約3.6%。公署認為，突擊巡查重要，可查核工程人員有否按照承辦商提交的保養時間表保養，應提升比率，以增巡查成效及阻嚇。

2019年起巡查增逾倍 促增突擊比率

法例規定，升降機及自動梯每月須至少有一次定期保養。2013至2017年機電署每年巡查約1.1萬次，2018年獲額外資源後增加巡查次數，2019年起平均每年巡查逾2.8萬次。

申訴專員公署發現，機電署會依照承辦商的保養時間表巡查，而巡查當日一般會再事先聯絡相關承辦商，以確認保養工作時間，確保巡查期間承辦商的工程人員可以在場協助檢視機件內部；而突擊檢查的比率只佔約3.6%。

公署認為，既然機電署是據承辦商提交的保養時間表安排巡查，毋須事先聯絡承辦商，並稱突擊巡查重要，除可查核保養工作本身，更可查核工程人員有否按照承辦商提交的保養時間表保養，建議機電署提升突擊巡查比率，以增巡查成效及阻嚇力。

職員超額巡查「先斬後奏」 倡訂清晰準則

機電署目前限工程人員同一日內處理不超過6部升降機及自動梯，部分出現超額處理的原因，包括升降機及自動梯在鄰近、工作較簡單、擁有人要求在特定時間完成保養工作等。公署認為，以「先超額、後報告」的監管方式過於被動，機電署應訂立清晰及具體準則和指引，跟進超額個案。

政府資助舊𨋢安全裝置 暫不足兩成受惠

另外，機電署曾推出優化升降機及優化自動梯指引，建議升降機負責人為舊式升降機或自動梯加裝安全裝置。但截至2020年底，只有約18%舊式升降機和7.5%舊式自動梯已做優化工程，成效不顯著。

政府與市區重建局推出為舊式升降機加裝安全裝置的「優化升降機資助計劃」，獲得首兩輪資助的數目只佔全港舊式升降機總數約18%。公署認為，機電署應積極研究其他可行方案，以提升全港升降機及自動梯的安全水平。

（申訴報告）

相關字詞﹕優化升降機資助計劃 升降機 機電工程署 申訴專員公署

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