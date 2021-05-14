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「高使用率」公廁翻新仍有壞 有殘廁鎖鐵鏈

【明報專訊】全港共有15間公廁每日有超過3000人次使用，本報昨於其中兩間「高使用率公廁」觀察，包括油麻地街市街公廁及上海街/窩打老道公廁，兩間公廁均已翻新，採用電子感應冲廁，惟兩處均見設施損壞，前者女廁其中一個洗手盆的電子皂液機故障；後者的傷殘人士廁格損壞，食環署以鐵鏈鎖上，不准市民進入。

15公廁日均逾3000人次

以昨午5時情况為例，鄰近廟街的街市街公廁男廁人次較多，約10分鐘已有逾20人使用。有市民認為，即使在下午人不算多之下，地上也有點濕，加上抽風不足，略嫌有點異味，認為晚上人流較多，衛生情况更差。

至於同一公廁的女廁，清潔人員剛清潔過後，地下大致乾爽、廁盆和水箱亦沒污漬，惟約半小時後，部分廁格地下、廁盆表面均已有污漬，地上有廁紙，垃圾桶亦有食物殘餘，未見有人即時清理。

使用者：比10年前好好多 多人用難免壞

另在上海街/窩打老道公廁，女廁地上及廁格均有水漬，但洗手盆、廁盆等均沒污漬。有市民認為，公廁衛生情况尚算乾淨，最起碼沒異味，認為翻新後衛生「比10年前好咗好多」，雖不時有設施損毀，但認為人多使用始終難以避免。

食環署在兩個公廁，均有張貼宣傳保持廁所清潔的海報，提示公廁應維持牆壁及地面乾爽、廁盆和廁板無污漬、尿廁無淤塞等，同時呼籲市民如對公廁有意見或投訴，可致電當區的環境衛生辦事處。

（申訴報告）

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