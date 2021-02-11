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公廁翻新等17年 申訴署批優次準則差 按使用率及旅遊區釐定 日均300人次、3000人次視同級

【明報專訊】繼2019年審計報告批評公廁翻新工程緩慢，申訴專員公署昨發表有關公廁的調查報告，再揭每間公廁平均相隔約17年才翻新一次。食環署以公廁使用率及是否位處旅遊區決定翻新優次，惟該署將每日300至多於3000人次使用的公廁以同一標準看待，公署認為並不合理。公署又稱，人流及旅遊熱點會隨時間及遊客的喜好改變，當局應不時研究、進行地區諮詢、諮詢旅遊事務署及配合使用率統計等，考慮決定投放資源翻新公廁的優次。

政府於2019年撥款6億元，於未來5年翻新約240間公廁。申訴專員公署高級調查主任李妙娥表示，現時全港有808間公廁，翻新優次以公廁使用率及是否位處旅遊區決定。不過，食環署早年並沒一套統計方案，至2019年才於795間公廁統計使用人次，其後把每日300人次或以上的公廁界定為「高使用率公廁」。

促定期檢討優次 諮詢地區及旅遊署

調查發現，「高使用率公廁」共有248間，佔總數31%，其中101間每日逾千人次，當中15間更達逾3000人次，佔所有「高使用率公廁」的6%（見表）。公署認為，將每日300至多於3000人次公廁同一標準看待，並不合理，應檢討高使用率定義。

報告又指出，公廁翻新工程緩慢，雖然政府已增加撥款， 但以全港有808間公廁、每年翻新平均48間計，每間公廁需相隔約17年才翻新一次。公署建議，食環署應定期檢討翻新公廁的優次，以檢視是否有多年不獲翻新公廁的設備陳舊、失修或經常損壞。

延誤維修罰則低 修天花遲半月罰兩元

此外，報告質疑建築署對延誤維修的承辦商的罰則欠阻嚇力。李妙娥舉例，有個案更換感應式自動冲廁閥工程延誤125日，施工令金額為320元，賠償金額僅54元；另一維修公廁天花及牆身混凝土等的項目，延誤16日，施工令金額為330元，賠償金額僅兩元。

申訴專員趙慧賢指出，工程賠償是按政府工務工程合約條款機制計算，因施工令金額低，賠償金額亦低。她認為，建築署需考慮提高施工令罰則以阻嚇，避免工程持續延誤 。

建築署發言人回應本報稱，會檢視其他施工令罰則的可行度，以提高對延誤施工的工程承建商起實質阻嚇力，更有效監管表現差劣的承建商。

「整幾靚都捱不久」 廁協促設專責部門管理

香港廁所協會副主席熊志權表示，現時疫情持續，食環署以使用率為主要翻新優次的考慮不足，認為社會重視公共衛生，「少人用不等於不用理會」，亦要考慮公廁是否殘舊。他又促請食環署成立專責部門管理公廁，認為公廁硬件及軟件均重要，軟件指其管理及教育市民善用廁所，否則「整幾靚都捱不了多久」。

明報記者

（申訴報告）

相關字詞﹕食環署 申訴專員公署 公廁

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