傑斯保釋被拒 判辭：被告與台聯繫緊密 有潛逃風險

翻查報道，傑斯於本周一（10日）在西九龍裁判法院提堂時，再被加控一項「串謀作出具煽動意圖的作為」罪及5項洗黑錢罪，連同之前被控的4罪，合共被控10項控罪。

法官杜麗冰昨在判辭表示，控方稱被告透過眾籌積極宣傳自己與「台灣基督長老教會」和「民間司法改革基金會」關係密切，形容有關組織提倡國際社會制裁中港官員，以迫使當局釋放干犯國安罪行的人。

認為毋須用國安法保釋門檻

杜官又引述控方所指，傑斯去年2至11月籌得1300萬元，其中900萬元存入傑斯戶口，部分資金後存入「台灣基督長老教會」戶口，控方認為有關資金用作幫助由香港潛逃至台灣的被告，有關行為在國安法實施後繼續進行。控方又指，傑斯曾聲言眾籌計劃的終極目的為推翻中國共產黨。

控方另羅列傑斯被控4項控罪的詳情，包括多次要求外國制裁香港官員；煽惑聽眾反抗中國和香港政府；煽惑公眾參加未經批准集會；形容香港人為一個民族，就如內蒙古人一樣，呼籲聽眾漠視中國的民族主義；支持台灣旗和貶低中國國旗；以及指控中國政府以恐懼進行統治，剝奪國民的一切人權。

對於控方認為，傑斯干犯的罪行屬危害國安罪行，要求法庭考慮保釋時，採用《港區國安法》下的保釋門檻，同屬國安法指定法官的杜官指出，傑斯並非面對國安法下的罪行，她會將疑點利益歸予被告，採用一般保釋門檻，惟基於控罪嚴重，以及傑斯與台灣多個組織緊密聯繫，有潛逃風險為由，拒絕傑斯保釋。杜官又表示，即使她應採用國安法的保釋門檻考慮是次保釋申請，她亦沒充足理由相信傑斯不會干犯危害國安的行為。

拒岑子杰梁國雄保釋 官：兩人態度堅定

另外，47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，早前在裁判法院被拒保釋的岑子杰和梁國雄，早前向高等法院申請保釋，早前亦遭法官杜麗冰拒絕。杜官昨亦頒下判辭形容岑子杰至今年2月，仍在警署外提倡政府答應五大訴求，認為他屬堅定的年輕人，認為沒有充足理由相信岑不會繼續干犯危害國安的行為，決定拒絕保釋申請。

至於梁國雄，判辭披露律政司一方陳辭時曾引述梁的宣傳單張，和過往的發言內容，顯示梁多次向政府展露敵意，以及反對《港區國安法》，態度堅定和堅決。杜官表示，觀乎目前的資料，她沒有充足理由相信梁不會繼續干犯危害國安的行為，決定拒絕梁的保釋申請。

【案件編號：HCCP 135、136 & 143/21】

（港區國安法）