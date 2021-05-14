男子快閃遊法 返港驗出變種 專家：無相關群組 「不太可能」在港感染

離港前陰性 返港酒店檢疫發燒

本港昨增3宗確診，包括兩宗輸入，其中一人驗出L452R變異，另一人為印尼抵港外傭；另有少於5宗初步確診。

一名住中環士丹頓街29號的43歲男子，5月6日前往法國，離港前病毒檢測呈陰性，至3天後（9日）乘搭卡塔爾航空QR818航班抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店檢疫，11日發燒，送往瑪嘉烈醫院後確診，驗出L452R變異。衛生防護中心列為輸入個案，審慎起見，病人潛伏期曾住的士丹頓街大廈納入強檢。

潛伏期居中環 同廈強檢

港大公共衛生學院教授潘烈文向本報表示，目前被世衛列為「引發關切」或「值得注意」的變種病毒中，於美國加州發現的變種病毒（B.1.427或B.1.429）及印度變種病毒（B.1.617）均帶有L452R變異，港大昨午收到43歲男子的病毒樣本，未有病毒基因排序結果。衛生署表示，截至5月13日，本港共錄得98宗確診個案涉及L452R變異，當中76宗為印度變種病毒株。

至於43歲男子有否可能是本地個案，潘稱本港至今未發現L452R變異本地群組，目前「看不到很有力的證據」，相信社區「不太可能」有該類變種病毒。但他說美國加州或印度變種病毒均對疫情帶來隱憂，部分實驗室研究顯示，變種病毒降低疫苗效力，但非完全無效，相信疫苗仍可減少感染變種病毒後的嚴重病徵或死亡情况。

根據美國疾控中心（CDC），B.1.427或B.1.429變種病毒傳播力增強約兩成，並減低接種疫苗後中和病毒能力；至於B.1.617變種病毒，CDC指會輕微減少接種疫苗後中和病毒的作用。

此外，本地變種病毒群組增至10人，昨公布確診的是菲裔女護士胞兄的女友，她在置地廣場Urban Bakery Works工作，最後上班日為5月5日，CT Value（病毒數值）超過30，即體內病毒量低。

明報記者

（疫情第四波）