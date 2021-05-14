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16至19歲接種率5.9% 僅高於80歲以上組別

【明報專訊】16至29歲青少年最遲獲安排接種新型冠狀病毒疫苗，上月23日才開始可預約打針，該年齡組別接種率現落後於全港平均的17%，其中16至19歲的接種率是第二低的年齡組別，暫只有約半成人打針，僅高於80歲或以上組別。中大學生會臨時行政委員會主席馬活言表示，身邊多數人不打疫苗，主要是擔心副作用、有效性等，也有人藉此表達不信任政府。

16至29歲低於17%平均打針率

16至29歲組別是最遲開始打針的年齡組別，據政府統計，自4月23日開放讓該組別市民打針後，截至前日，共有約10.9萬人已打第一針。其中，16至19歲組別只有不足1.3萬人打針，當中2037人打科興疫苗，10887人打BioNTech疫苗，打針者佔該年齡組別人口5.92%，僅高於接種率為3.49%的80歲或以上群組。20至29歲約有9.6萬人已打針，當中29579人打科興疫苗，66300人打BioNTech疫苗，打針者佔該年齡組別人口11.44%。兩個組別的打針率都低於全港接種率、即17%。

醫生：年輕組別較遲接種

學生會：憂疫苗副作用效用

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，學校宿舍與外傭宿舍、地盤情况類似，有較多共用設施，故爆疫風險較高，且住宿者在宿舍內的警覺或較低，情况就像一般人在家都不戴口罩一樣，故傳播風險較高，學校或參考院舍和部分私家醫院安排，要求宿生打針或檢測也合理。他又說，較年輕組別接種率較低，估計和他們較遲開始打針有關，但他也接觸到部分年輕人覺得自己風險不高、不用打針。

馬活言說，身邊朋友不太討論打疫苗問題，「不打（疫苗）是大多數」。他說，未打針的年輕人部分考慮疫苗副作用、有效性等，亦有人藉不打針以表達不信任政府。

舍監料學生情緒問題更隱秘化

中大善衡書院副學生輔導長兼何添堂舍監劉國智表示，疫情爆發後，中大要求宿舍每間房只能住一人，入住者包括非本地生和有需要的本地生，例如家中沒安靜環境上網課者，該書院只有約五分一學生可以住宿舍。劉又說，即使學生獲派宿位，在疫情下宿舍不能舉辦活動，尤其是有餐飲的活動，部分學生入學兩年，他也從未見過，「好像在寄居，舍堂氣氛都沒有了。」

劉國智說，缺乏宿舍活動令學生結識不到朋友、影響社交，非本地生更會感到孤立無援，他估計情况或令學生精神健康受影響，也會令情緒問題更隱秘化，「現在連傾訴的機會可能都找不到」。

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 科興疫苗 新型冠狀病毒

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