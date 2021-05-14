中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸

未接種宿生每兩周自費檢測 教職員宿舍無要求打針

中大昨回應查詢稱「強烈呼籲」計劃入住宿舍的學生接種新冠疫苗，未接種者須每隔兩周自費檢測。不遵從打針及定期檢測的學生將不獲安排住宿。大學、全校9間書院及研究生宿舍會分別陸續電郵同學。教職員宿舍則無打針要求，消息人士稱根據醫學意見，學生宿舍因共用廚房、洗手間及浴室，傳染風險較大，而教職員宿舍是獨立居住單位。

消息指學生宿舍共用廚廁風險高

中大善衡書院何添堂舍監劉國智表示，大學曾向宿舍諮詢宿生打疫苗和住宿安排，各宿舍曾提出不同方案，例如打針和沒打針者分別住不同樓層、甚至不同幢宿舍，也有傳學校考慮過的方案包括打針者可兩人住一間房，不打針者一人一間房、但要付兩個牀位價錢，至昨他仍未收到學校通知最終會採用什麼方案。

劉國智認為，要求學生打針或檢測，從防疫角度看是好事，因學生在宿舍共用浴室等，風險較高，但從學生選擇權、個人自由角度看或有問題。他認為，不少學生都不介意定期檢測，但關注打針者會否優先獲派宿位，若最終方案是打針者優先有宿位，或造成分化，因宿位本身已很搶手，讓打針者優先有如「用刀架在學生條頸上」、逼學生打針。他說，不知有多少學生已打針，但感覺上有不少學生抗拒打針，會視乎學校的指引是否容許宿舍有酌情權，若不是硬性要求、而學生對有關安排強烈反對，宿舍或不會強推。

學生會：住宿學生基本權利 不應設限

中大學生會臨時行政委員會主席馬活言說，校方公布措施前沒諮詢學生代表，批評校方「谷針」。他說入住宿舍是學生基本權利，校方不應為此設限，措施或惹學生反彈，擔心打針措施或「無限延伸」，日後學生回校上面授課都要先打針。他又說，中大學生會擬收集同學意見，並與9間書院學生會共同向校方反映。

和聲書院學生會幹事會臨時行政委員會主席Brandon表示，暫未收到正式通知，相信宿生均不希望強制打針，認為從生物倫理角度，接種疫苗應以改善疫情為由，並非為求住宿。他提出多個疑問，包括院方如計劃下學年重新開放二人宿位，是否可完全安排已打針宿生同住；學生如須定期檢測，院方又是否接受坊間的檢測套裝等。他擔心，學生如拒絕接種，將有其他後果，包括不獲出入宿舍部分公共空間，盼校方盡快與學生交代。

另7大學：暫無相關住宿要求

本報向其餘7間資助大學查詢有否類似住宿要求，全部均稱目前無相關安排，港大表示分配舍堂宿位有既定機制，學生有否打針非考慮因素，而作為防疫措施，大學鼓勵教職員及學生打針。

至於非本地生打針安排，政府發言人回覆稱非本地生如獲准在香港逗留逾180天，應按法例要求申請身分證，並可使用申請身分證的收據或已領取的身分證預約接種。

明報記者

（疫情第四波）

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