中大新生入宿 不打針須隔周驗 舍監：若打針者優先住宿 如刀架學生頸

【明報專訊】中大成為首間要求宿生接種新型冠狀病毒疫苗的大學，該校要求新學年入住宿舍的所有學生接種新冠疫苗或每兩周檢測一次，安排涵蓋9間書院、研究生宿舍，適用於本地、海外和內地生，據知安排是考慮學生共用廚房及浴室等風險。有舍監稱宿位「搶手」，若打針者可優先獲派宿位或致分化，有如「用刀架在學生條頸上」逼學生打針。中大學生會臨時行政委員會批評校方「谷針」，稱入住宿舍是學生基本權利。其餘7間資助大學回覆稱暫未有相關安排。
未接種宿生每兩周自費檢測 教職員宿舍無要求打針
中大昨回應查詢稱「強烈呼籲」計劃入住宿舍的學生接種新冠疫苗，未接種者須每隔兩周自費檢測。不遵從打針及定期檢測的學生將不獲安排住宿。大學、全校9間書院及研究生宿舍會分別陸續電郵同學。教職員宿舍則無打針要求，消息人士稱根據醫學意見，學生宿舍因共用廚房、洗手間及浴室，傳染風險較大，而教職員宿舍是獨立居住單位。
消息指學生宿舍共用廚廁風險高
中大善衡書院何添堂舍監劉國智表示，大學曾向宿舍諮詢宿生打疫苗和住宿安排，各宿舍曾提出不同方案，例如打針和沒打針者分別住不同樓層、甚至不同幢宿舍，也有傳學校考慮過的方案包括打針者可兩人住一間房，不打針者一人一間房、但要付兩個牀位價錢，至昨他仍未收到學校通知最終會採用什麼方案。
劉國智認為，要求學生打針或檢測，從防疫角度看是好事，因學生在宿舍共用浴室等，風險較高，但從學生選擇權、個人自由角度看或有問題。他認為，不少學生都不介意定期檢測，但關注打針者會否優先獲派宿位，若最終方案是打針者優先有宿位，或造成分化，因宿位本身已很搶手，讓打針者優先有如「用刀架在學生條頸上」、逼學生打針。他說，不知有多少學生已打針，但感覺上有不少學生抗拒打針，會視乎學校的指引是否容許宿舍有酌情權，若不是硬性要求、而學生對有關安排強烈反對，宿舍或不會強推。
學生會：住宿學生基本權利 不應設限
中大學生會臨時行政委員會主席馬活言說，校方公布措施前沒諮詢學生代表，批評校方「谷針」。他說入住宿舍是學生基本權利，校方不應為此設限，措施或惹學生反彈，擔心打針措施或「無限延伸」，日後學生回校上面授課都要先打針。他又說，中大學生會擬收集同學意見，並與9間書院學生會共同向校方反映。
和聲書院學生會幹事會臨時行政委員會主席Brandon表示，暫未收到正式通知，相信宿生均不希望強制打針，認為從生物倫理角度，接種疫苗應以改善疫情為由，並非為求住宿。他提出多個疑問，包括院方如計劃下學年重新開放二人宿位，是否可完全安排已打針宿生同住；學生如須定期檢測，院方又是否接受坊間的檢測套裝等。他擔心，學生如拒絕接種，將有其他後果，包括不獲出入宿舍部分公共空間，盼校方盡快與學生交代。
另7大學：暫無相關住宿要求
本報向其餘7間資助大學查詢有否類似住宿要求，全部均稱目前無相關安排，港大表示分配舍堂宿位有既定機制，學生有否打針非考慮因素，而作為防疫措施，大學鼓勵教職員及學生打針。
至於非本地生打針安排，政府發言人回覆稱非本地生如獲准在香港逗留逾180天，應按法例要求申請身分證，並可使用申請身分證的收據或已領取的身分證預約接種。
明報記者
（疫情第四波）
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