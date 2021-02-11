【Emily】葉劉問邱騰華：會否爭取MIRROR、ERROR上內地節目？

【明報專訊】男子組合MIRROR、ERROR爆紅，連政界中人都關注，新民黨主席葉劉淑儀噚日喺立法會大會上藉民建聯劉國勳提出「開放本地頻譜播放內地節目」嘅口頭質詢，問商經局長邱騰華：「最近爆紅嘅姜濤呀、MIRROR呀、ERROR呀，好受青年歡迎，局長會唔會幫手爭取佢哋去內地受歡迎節目，例如《天天向上》、乘風破浪的哥哥？（內地有《追光吧！哥哥》、《乘風破浪的姐姐》綜藝節目）」
邱讚港電視造到新星
蔡堅：派演唱會飛 個個打針
邱騰華回應時讚香港電視製作面對本地、內地競爭，都可以推陳出新，製作令港人好開心嘅節目、造到新星。葉太之後話，新民黨有娛樂小組專傾流行文化，佢都有研究男團，最鍾意係由組合UNIQ出道嘅王一博。MIRROR佢都有研究，認為熱潮反映港人好需要本土偶像，佢知道姜濤以前係肥仔，𠵱家咁fit一定係付出好多努力，青年人可借鏡努力有唔同嘅出路。
實政圓桌田北辰喺facebook話，返到辦公室睇到幾張印有MIRROR嘅卡，佢都要認識吓今期流行啲咩先。而73歲嘅醫學會會長蔡堅噚日去打第一針復必泰新冠疫苗，都有提到MIRROR。蔡堅批評政府疫苗宣傳舊式，應參考其他地方邀請歌手宣傳，「如果想動用娛樂圈嘅人，你揀邊個？如果連MIRROR你都唔知乜東東，（推廣打針）咪有困難囉。打針派一張MIRROR演唱會嘅飛，我估後生嗰啲個個去打針」。