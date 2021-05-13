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2021年5月13日星期四
港聞二
宣誓修例通過 下周五生效 曾國衞：盡快公布安排 羅健熙批多處字眼未釐清
再兩人辭職 黃潤達：不欲因宣誓自我設限
憂「修例遏起底」添紅線 記協促交代「傳媒豁免」適用否
入境處違規駁審計署 帳委會：張建宗將促各部門守規
選舉廣告涉違例 林景楠入稟求免罰
葉劉：林鄭一定想連任 不便評論支持否
5台轉播東奧統籌人：政府沒要求拍國家隊
打針索償11宗 面癱26周最高賠150萬 委任安盛第三方基金管理 3年合約1000萬
變種入社區 理大揭疑似源頭 印裔男酒店檢疫 料被鄰房傳染
印尼醫護接種實測：科興防死亡98%
星機場變種群續擴 港：距氣泡熔斷仍遠
稱復業生意近零 酒吧協會籲同業轉食肆模式經營
警游說 梁凌杰無語鎅刀指頸 督察：料有訴求未說出口
改判教導所縱火少年上訴駁回 官：縱患亞氏保加仍有自主
理大衝突案 校友否認暴動：欲見證事件和平完結
林文瀚獲薦任終院常任法官 法律界稱合適 「縱不同意看法亦感判辭在理」
市建50人再清裕民坊 剪閘封舖
就獄中待遇上訴 「花柳全」：倘無文革 揸筆非揸槍
涉性騷擾病人 港深醫院內地醫生被炒
村霸鎖車索款 打行山客 解鎖費300 警掃管笏拘3男
研究：近八成跨性別者曾萌死念 專家：急需性別身分反歧視法
4區議員開會飲酒 民政署促主席警告
大埔那打素病翁亡 急救發現喉塞紙巾 彭鴻昌：疫下病房無外人 應查同房
兒子遇童黨被圍毆 父母營救同捱棍
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【Emily】「沒有健康筋骨，哪有國家安全」 蔡展鵬醜聞 網民問有無用「安心」？
【Emily】葉劉問邱騰華：會否爭取MIRROR、ERROR上內地節目？
【Emily】曾鈺成：有領袖表面有禮 但唔係聆聽
【Emily】林健鋒倡國泰供應竹篙灣膳食
【Emily】九社聯推暑假青年實習創業資助
【Emily】華懋5‧19中環街市搞招聘日
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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