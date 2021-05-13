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大埔那打素病翁亡 急救發現喉塞紙巾 彭鴻昌：疫下病房無外人 應查同房

【明報專訊】大埔那打素醫院一名79歲男病人住院時心臟停頓死亡，急救時發現咽喉內有紙巾，院方已報警，案件由大埔警區重案組調查，個案交死因裁判官跟進。香港社區組織協會幹事彭鴻昌形容，事件匪夷所思，稱如有人放紙巾入死者咽喉可算襲擊，相信疫情下難有外人進入病房，需調查病房內有否病人傷害其他病人；醫管局亦應交代死者入院時有否做自殺風險評估，及是否有可能涉醫療程序失誤。

重案組死因裁判官跟進

雅麗氏何妙齡那打素醫院昨回覆查詢時表示，一名患有多種長期病患的79歲男病人，上周五（7日）入住內科病房接受治療，病人維生指數一直穩定，未見異常；至本周一（10日）清晨4時許，男病人心臟監察器發出警報，檢查後發現他心臟停頓，隨即急救並插喉輸注氧氣。病人恢復心跳，惟情况持續惡化，於周二中午離世。

醫護人員在急救時發現病人咽喉內有紙巾，個案交死因裁判官跟進。警方前日下午接獲醫院職員報案，急救時發現病人口及喉部有紙巾，死因待驗屍確定。案件列死亡報告，由大埔警區重案組跟進。

彭鴻昌表示，公立醫院過去亦曾出現病人襲擊和性侵病人，醫管局要想辦法處理人身傷害的病人安全問題，應將行動不便、脆弱病人安排在護士站附近的病牀加強監察。

相關字詞﹕警方 醫管局

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