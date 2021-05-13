4區議員開會飲酒 民政署促主席警告

稱有損區會信譽 有負公眾期望

民政事務總署認為，4人在會議期間飲用酒精類飲品的行為有損深水埗區議會的信譽及有負公眾對區議員的期望；深水埗民政事務專員已於會議上引用《深水埗區議會常規》，指出區議員應確保其行為不會令區議會的信譽受損等。

深水埗區會主席楊彧：毋須警告

聲明指，民政專員亦要求深水埗區議會主席、民協楊彧引用《常規》第15條（2），就該4名議員的行為作出裁決，並考慮警告，或在情况持續下勒令有關議員離場；惟楊彧決定毋須在會議上對飲用酒精類飲品的議員作出警告。民政事務總署稱，對事件及楊彧的裁決深表遺憾，並已致函促請楊應公平公正處理事件，盡快對違反《常規》一事作出警告和跟進。

楊彧昨回應稱，他只會提醒議員以後開會時不要飲酒。何啟明稱，前日是周琬雯出席的最後一次區議會大會，只是「飲少少酒」，無影響議事質素。