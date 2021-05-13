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研究：近八成跨性別者曾萌死念 專家：急需性別身分反歧視法

【明報專訊】下周一（17日）是國際不再恐同日，有調查顯示，逾五成受訪跨性別者稱過去一年曾受歧視，逾四成受訪者稱出入境時面對各種負面對待；近八成受訪者稱曾想過自殺。中文大學性小眾研究計劃創辦總監孫耀東表示，研究反映香港跨性別者面對大量歧視，本港急需設立基於性別身分的反歧視法。

訪問234跨性別者 逾半過去一年曾受歧視

中大性小眾研究計劃與跨性別資源中心在2019年5月至2020年6月調查234名跨性別者，當中93人出生證明書上顯示為男性，當中13%完成所有女性化手術，符合現行改性別標記要求，其餘141人屬出生證明書上為女性者，當中無人完成重建陰莖手術，不完成手術的原因多是經濟原因、手術風險或技術有保留等。

四成出入境遇負面對待

入境處：所有人員均受專業培訓

調查顯示，41.5%受訪者稱出入境時面對各種負面對待；另有28.7%曾被阻止用廁所，9.8%用廁所遭肢體暴力，9%在違反個人意願下被迫有性接觸。調查又顯示，逾四成受訪者有中等至嚴重抑鬱症狀，近三成曾在過去12個月自殘，例如故意打傷自己或猛擊頭部等，76.9%稱在一生中曾想過自殺。

孫耀東建議，本港設立基於性別身分的反歧視法、增設性別中立廁所、公營及私營機構向員工提供培訓處理各種跨性別者問題。變性人W案件的代表律師Michael Vidler表示，2013年終審法院裁定W小姐有權與男友結婚，2014年政府成立跨部門工作小組跟進W案後安排及提交報告，惟至今未見再有進展。

入境處回覆稱，每名人員入職前或在職期間均接受專業培訓，培訓內容包括人權法、反歧視法及平等機會等，並因應每宗個案實際情况考慮和適當處理，個別旅客是否跨性別者不構成被拒入境原因。

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