村霸鎖車索款 打行山客 解鎖費300 警掃管笏拘3男

屯門警區重案組第1隊高級督察蔡翹暉表示，有一家四口於上月18日到屯門大欖涌水塘行山，他們駕車到掃管笏村內一片爛地停泊，行山完畢返回取車時，發現私家車車輪被上鎖，車頭貼有一張紙，要求司機致電聯絡。

3人涉有意圖傷人刑事恐嚇

該家庭的父親根據紙上資料，致電一名男子，該男子現身後，要求事主交出300元解鎖費，父親當場拒絕，4名手持鐵通大漢突然現身恐嚇男事主，又於其妻子及兩名分別3歲及7歲兒子面前毆打男事主，男事主被打至頭破血流及全身多處受傷，其妻子為救丈夫就範交出300元解鎖費，5名惡漢取走現金後逃去無蹤，事主一家回家後立即報警求助。

警方經調查後鎖定當中3名居於案發現場附近的男子，至昨晨以有意圖嚴重傷人及刑事恐嚇於區內拘捕3名男子，年齡40至47歲。被捕男子分別報稱任公司老闆、維修工人及建築工人，3人沒有黑幫背景，現正被扣留調查。

警：掃管笏村一年8宗 查是否涉官地

警方稱過去一年接獲8宗於掃管笏村發生的泊車糾紛案，同樣涉及鎖車或忽然坐地起價的泊車費，懷疑有人利用村內地理優勢，以鎖車向行山者苛索金錢，但事主往往因涉案金額不多及怕麻煩就範，涉事地段則有待確認是否涉官地。