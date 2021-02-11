港聞

港聞二

村霸鎖車索款 打行山客 解鎖費300 警掃管笏拘3男

【明報專訊】一家四口上月駕車到屯門掃管笏村停泊後，到大欖涌水塘行山，其後遭「村霸」鎖車及勒索解鎖費。該家庭的父親拒絕，遭5名「村霸」當場毆打至頭破血流，其妻為救丈夫就範付款。警方經調查後，昨晨於區內拘捕3名涉案男子，涉嫌有意圖嚴重傷人及刑事恐嚇，懷疑有人利用村內地理優勢，以鎖車向行山者苛索金錢，3人現正被扣查。

屯門警區重案組第1隊高級督察蔡翹暉表示，有一家四口於上月18日到屯門大欖涌水塘行山，他們駕車到掃管笏村內一片爛地停泊，行山完畢返回取車時，發現私家車車輪被上鎖，車頭貼有一張紙，要求司機致電聯絡。

3人涉有意圖傷人刑事恐嚇

該家庭的父親根據紙上資料，致電一名男子，該男子現身後，要求事主交出300元解鎖費，父親當場拒絕，4名手持鐵通大漢突然現身恐嚇男事主，又於其妻子及兩名分別3歲及7歲兒子面前毆打男事主，男事主被打至頭破血流及全身多處受傷，其妻子為救丈夫就範交出300元解鎖費，5名惡漢取走現金後逃去無蹤，事主一家回家後立即報警求助。

警方經調查後鎖定當中3名居於案發現場附近的男子，至昨晨以有意圖嚴重傷人及刑事恐嚇於區內拘捕3名男子，年齡40至47歲。被捕男子分別報稱任公司老闆、維修工人及建築工人，3人沒有黑幫背景，現正被扣留調查。

警：掃管笏村一年8宗 查是否涉官地

警方稱過去一年接獲8宗於掃管笏村發生的泊車糾紛案，同樣涉及鎖車或忽然坐地起價的泊車費，懷疑有人利用村內地理優勢，以鎖車向行山者苛索金錢，但事主往往因涉案金額不多及怕麻煩就範，涉事地段則有待確認是否涉官地。

相關字詞﹕掃管笏 刑事恐嚇 勒索

上 / 下一篇新聞

宣誓修例通過 下周五生效 曾國衞：盡快公布安排 羅健熙批多處字眼未釐清
宣誓修例通過 下周五生效 曾國衞：盡快公布安排 羅健熙批多處字眼未釐清
再兩人辭職 黃潤達：不欲因宣誓自我設限
再兩人辭職 黃潤達：不欲因宣誓自我設限
憂「修例遏起底」添紅線 記協促交代「傳媒豁免」適用否
憂「修例遏起底」添紅線 記協促交代「傳媒豁免」適用否
入境處違規駁審計署 帳委會：張建宗將促各部門守規
入境處違規駁審計署 帳委會：張建宗將促各部門守規
選舉廣告涉違例 林景楠入稟求免罰
選舉廣告涉違例 林景楠入稟求免罰
葉劉：林鄭一定想連任 不便評論支持否
葉劉：林鄭一定想連任 不便評論支持否
5台轉播東奧統籌人：政府沒要求拍國家隊
5台轉播東奧統籌人：政府沒要求拍國家隊
打針索償11宗 面癱26周最高賠150萬 委任安盛第三方基金管理 3年合約1000萬
打針索償11宗 面癱26周最高賠150萬 委任安盛第三方基金管理 3年合約1000萬
變種入社區 理大揭疑似源頭 印裔男酒店檢疫 料被鄰房傳染
變種入社區 理大揭疑似源頭 印裔男酒店檢疫 料被鄰房傳染
印尼醫護接種實測：科興防死亡98%
印尼醫護接種實測：科興防死亡98%
星機場變種群續擴 港：距氣泡熔斷仍遠
星機場變種群續擴 港：距氣泡熔斷仍遠
稱復業生意近零 酒吧協會籲同業轉食肆模式經營
稱復業生意近零 酒吧協會籲同業轉食肆模式經營
警游說 梁凌杰無語鎅刀指頸 督察：料有訴求未說出口
警游說 梁凌杰無語鎅刀指頸 督察：料有訴求未說出口
改判教導所縱火少年上訴駁回 官：縱患亞氏保加仍有自主
改判教導所縱火少年上訴駁回 官：縱患亞氏保加仍有自主
理大衝突案 校友否認暴動：欲見證事件和平完結
理大衝突案 校友否認暴動：欲見證事件和平完結
林文瀚獲薦任終院常任法官 法律界稱合適 「縱不同意看法亦感判辭在理」
林文瀚獲薦任終院常任法官 法律界稱合適 「縱不同意看法亦感判辭在理」
市建50人再清裕民坊 剪閘封舖
市建50人再清裕民坊 剪閘封舖
就獄中待遇上訴 「花柳全」：倘無文革 揸筆非揸槍
就獄中待遇上訴 「花柳全」：倘無文革 揸筆非揸槍
涉性騷擾病人 港深醫院內地醫生被炒
涉性騷擾病人 港深醫院內地醫生被炒
研究：近八成跨性別者曾萌死念 專家：急需性別身分反歧視法
研究：近八成跨性別者曾萌死念 專家：急需性別身分反歧視法
4區議員開會飲酒 民政署促主席警告
4區議員開會飲酒 民政署促主席警告
大埔那打素病翁亡 急救發現喉塞紙巾 彭鴻昌：疫下病房無外人 應查同房
大埔那打素病翁亡 急救發現喉塞紙巾 彭鴻昌：疫下病房無外人 應查同房
兒子遇童黨被圍毆 父母營救同捱棍
兒子遇童黨被圍毆 父母營救同捱棍
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「沒有健康筋骨，哪有國家安全」 蔡展鵬醜聞 網民問有無用「安心」？
【Emily】「沒有健康筋骨，哪有國家安全」 蔡展鵬醜聞 網民問有無用「安心」？
【Emily】葉劉問邱騰華：會否爭取MIRROR、ERROR上內地節目？
【Emily】葉劉問邱騰華：會否爭取MIRROR、ERROR上內地節目？
【Emily】曾鈺成：有領袖表面有禮 但唔係聆聽
【Emily】曾鈺成：有領袖表面有禮 但唔係聆聽
【Emily】林健鋒倡國泰供應竹篙灣膳食
【Emily】林健鋒倡國泰供應竹篙灣膳食
【Emily】九社聯推暑假青年實習創業資助
【Emily】九社聯推暑假青年實習創業資助
【Emily】華懋5‧19中環街市搞招聘日
【Emily】華懋5‧19中環街市搞招聘日