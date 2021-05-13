就獄中待遇上訴 「花柳全」：倘無文革 揸筆非揸槍

上訴人何毓桓無律師代表，他1993年因搶劫等罪行判囚25年，服刑期間多次襲擊囚友及職員，曾致其中一名囚犯半身癱瘓，被加監一倍至52年。

何陳辭指出，原審法官被懲教署利用虛假文件誤導，判他敗訴不公平。他質疑，懲教署在原審時細數他十多年的犯罪紀錄，是為塑造他為十惡不赦的壞人，以此影響法官判斷。

稱遭沒收教科書 扣起食物

何投訴，懲教人員無理地沒收其教科書及字典，扼殺他進修的機會；又試過扣起他辛苦工作賺取的食物，做法荒謬。另外，他稱曾遭受單獨囚禁懲罰長達46個月，又不准他看電視及打球，然而據他所知，署方曾表明單獨囚禁懲罰每次不多於12個月，他相信原因是他曾得罪前署長，遭對方公報私仇折磨。

他自言，有如此下場是受文革所害，當時紅衛兵佔領學校，批鬥教師，他終日流連街頭，未能好好讀書，他更一度哽咽：「如果冇文革，我相信自己唔會揸槍搵食，可以揸筆搵食。」

指「官員」游說取消覆核

何又憶述，曾有「官員」游說他取消司法覆核，對方明言法援署不會派律師幫助他，叫他「唔好搞咁多嘢」。

他又聲稱，自己因拒絕取消司法覆核，被職員從後推跌，反被誣衊他襲擊職員，雖然最終裁定罪脫，但他嘆謂：「呢個就係我提司法覆核嘅代價。」

【案件編號：CACV128/20】