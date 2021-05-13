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林文瀚獲薦任終院常任法官 法律界稱合適 「縱不同意看法亦感判辭在理」

【明報專訊】自終審法院前首席法官馬道立退休，張舉能升任首席法官，終院其中一個常任法官席位懸空4個月後，政府昨日公布，高等法院上訴庭副庭長林文瀚獲司法人員推薦委員會推薦出任終院常任法官，並已獲特首林鄭月娥接納。有關推薦徵得立法會同意後，便會據《基本法》任命。有法律界人士形容「即使不認同他（林文瀚）的看法，亦會覺得判辭內容有理據」。

林鄭讚公法憲法專家 判辭屢獲引

現年59歲的林文瀚與終院首席法官張舉能為港大同窗，兩人同於2001年加入司法機構出任區域法院法官。之後林文瀚2003年升任為高等法院原訟庭法官，9年後升任上訴庭法官，翌年獲委任為上訴庭副庭長。林鄭月娥表示，林官處理各類民事案件特別是公法和憲法案件方面經驗豐富，堪稱專家，其判辭理據清晰透徹，中肯持平，常輯錄於各種法律匯報，並在聆訊和判辭廣受引用，認為林官將對終院作重大貢獻。

曾裁緊急法丁屋政策合憲

林官曾審理多宗重大案件，包括已故華懋集團主席龔如心遺產案、外傭居港權司法覆核等，他近期有份審理《禁蒙面法》司法覆核上訴，裁定政府引用《緊急法》訂立規例合憲，《禁蒙面法》亦部分合憲。林官亦有份審理丁權案上訴，當時裁定丁屋政策合憲，政府和鄉議局上訴得直，案件將於終審法院終極上訴。

有法律界人士表示，林官擅於處理不同類型的民事案件，當中包括司法覆核、僱傭法、家事法及調解等性質的案件，他撰寫的判辭亦有理據和質素，「即使不認同他的看法，亦會覺得判辭內容有理據」，認為他適合常任法官一職。

隨着林文瀚升任終院常任法官，上訴庭副庭長楊振權亦將退休，上訴庭法官將出現兩個空缺。有法律界人士估計，高等法院原訟庭法官高浩文或林雲浩有較高機會升任上訴庭法官，處理民事性質案件。刑事案件方面，高院原訟庭法官彭寶琴和潘敏琦則為大熱人選。

相關字詞﹕龔如心 丁權司法覆核案 禁蒙面法 法官林文瀚 常任法官 終審法院

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