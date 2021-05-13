林文瀚獲薦任終院常任法官 法律界稱合適 「縱不同意看法亦感判辭在理」

林鄭讚公法憲法專家 判辭屢獲引

現年59歲的林文瀚與終院首席法官張舉能為港大同窗，兩人同於2001年加入司法機構出任區域法院法官。之後林文瀚2003年升任為高等法院原訟庭法官，9年後升任上訴庭法官，翌年獲委任為上訴庭副庭長。林鄭月娥表示，林官處理各類民事案件特別是公法和憲法案件方面經驗豐富，堪稱專家，其判辭理據清晰透徹，中肯持平，常輯錄於各種法律匯報，並在聆訊和判辭廣受引用，認為林官將對終院作重大貢獻。

曾裁緊急法丁屋政策合憲

林官曾審理多宗重大案件，包括已故華懋集團主席龔如心遺產案、外傭居港權司法覆核等，他近期有份審理《禁蒙面法》司法覆核上訴，裁定政府引用《緊急法》訂立規例合憲，《禁蒙面法》亦部分合憲。林官亦有份審理丁權案上訴，當時裁定丁屋政策合憲，政府和鄉議局上訴得直，案件將於終審法院終極上訴。

有法律界人士表示，林官擅於處理不同類型的民事案件，當中包括司法覆核、僱傭法、家事法及調解等性質的案件，他撰寫的判辭亦有理據和質素，「即使不認同他的看法，亦會覺得判辭內容有理據」，認為他適合常任法官一職。

隨着林文瀚升任終院常任法官，上訴庭副庭長楊振權亦將退休，上訴庭法官將出現兩個空缺。有法律界人士估計，高等法院原訟庭法官高浩文或林雲浩有較高機會升任上訴庭法官，處理民事性質案件。刑事案件方面，高院原訟庭法官彭寶琴和潘敏琦則為大熱人選。