理大衝突案 校友否認暴動：欲見證事件和平完結

被告昨於區域法院自辯稱，當日從電視新聞得知中學校長、教育界議員等人會到理大場與警方協商，認為事件有機會調停，他作為理大舊生，對理大有感情，希望親身見證事件和平完結的一刻。

被告雷爍鏗（29歲）被控2019年11月18日在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

被搜出波子索帶 稱養貓用

被告辯稱，當晚將一些防具等物品放到與胞弟共用的背包後，便在約8時許攜背包出門。當走至蕪湖街油站附近時，聽到數下槍聲，隨後有一批示威者在他面前走過，撞跌他手中的電話並踢至不知何處。他俯身尋找電話時，突然聽到軍靴聲，轉頭看到警方在十多米外，於是回頭跑，但跑了幾步便失平衡跌倒，警方上前制服，其間對他跪頸、踩心口及下身，並弄碎了他的眼鏡。

被告否認被捕前曾接觸或看到汽油彈，又解釋涉案波子及索帶是屬於胞弟，波子是胞弟打算送給被告貓兒的玩具，而索帶是用來鞏固被告家中窗戶的貓網，否認用作築路障。案件押後至本周五結案陳辭，暫定6月10日裁決。

【案件編號：DCCC 434/20】

（反修例風暴）