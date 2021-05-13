警游說 梁凌杰無語鎅刀指頸 督察：料有訴求未說出口

明報記者

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道，經搶救後不治。

涉事工作平台由利基控股有限公司管理，該公司的工程科文張耀雄供稱，當日正做外牆工程，至下午3時半他收到工人致電通知有人擅闖地盤，張隨即趕到現場，發現一名穿黃色雨衣、戴口罩男子站在棚架上。張向雨衣男大喊「先生，地盤範圍你唔入得嚟㗎」，雨衣男毫無反應，太古廣場職員和警員陸續到場。張說，為免有人擅自爬入地盤，工人會用棚網圍封棚架，但根據呈堂照片，當日棚網「好似畀人扯低咗」。

涉事地盤趟門上鎖否 科文保安說法分歧

太古廣場保安副主任陳鬯賡及後作供，講述在場勸喻雨衣男的經過。陳說一度向雨衣男說「先生，不如出番嚟啦」，雨衣男不發一言，其間有工人從下方棚架爬上來，陳連忙安撫說「唔使緊張，佢哋收工咋」，雨衣男聞言說好。據陳觀察，雨衣男在半小時內都沒有改變站姿，表現緊張但清醒，「任何人企定半個鐘唔郁，都好辛苦」。

庭上透露，涉事地盤有兩道趟門，不設閉路電視。對於趟門有否上鎖，張耀雄和陳鬯賡說出不同版本。張供稱，除了工人偶爾出入搬貨，通常會從外鎖上趟門，工地負責人會保管鎖匙，有需要才開門。陳則說，施工期間經常有人出入，趟門一般不會上鎖，反問「一旦火燭，邊個開得切鎖？」

時任中區警署軍裝巡邏小隊督察梁宇熙供稱，當日收到「求警協助」個案，他於下午4時半到場接觸穿雨衣的梁凌杰，並不斷游說對方離開危險位置，梁凌杰表現顧忌，一度持鎅刀指向自己頸部，「佢基本上唔理警方提供嘅服務同協助……我問佢有咩訴求，佢都無答我」。梁宇熙遂向上司要求派談判人員支援，談判組總警司隔了一個多小時到場。

圍觀者要求協助游說 警拒絕

梁宇熙說，在旁圍觀的男女一度情緒激動，有一至兩人要求與梁凌杰直接對話，協助游說，惟談判組警員認為或會刺激梁凌杰的情緒，最終拒絕圍觀者要求。至當晚9時許，梁宇熙表示談判組警員向梁凌杰高喊「唔好擒出去」，但同袍勸喻不果，梁凌杰約10分鐘後爬出棚架墮下，現場有人稱「跌咗落去」。

督察：留疑似尋死字句 有可能自行跳下

梁宇熙表示從衣著和橫額可見，梁凌杰似乎想表達一些訴求。在死因研訊主任提問下，梁宇熙認為梁凌杰在記事簿寫下疑似想自殺的字句，有可能傷害自己和自行跳下，「如果唔係，佢唔會企係嗰個位置」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-481/2019】

（梁凌杰死因研訊第二天）

（反修例風暴）