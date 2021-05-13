印尼醫護接種實測：科興防死亡98%

研究指94%受保護 未登醫學期刊

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）接受彭博社訪問時表示，當局到今年2月底，追蹤25,374名接種兩劑科興疫苗的雅加達醫護人員28天，發現打科興最快7日後可100%防死亡，防住院的有效率達96%，94%醫護打科興後受保護。布迪表示，醫護人員與新冠病毒相關的住院和死亡大跌，但未知科興在印尼應對的是否變種病毒。

印尼當地時間周三召開記者會，再公布另一組數字，稱今年1至3月追蹤了128,290名打科興疫苗的醫護，發現科興防死亡有效率為98%，防住院有效率為96%。暫未見有關研究在醫學期刊發表。

科興發言人回應彭博稱，在取得詳情前未能評論印尼情况。至於科興行政總裁尹衛東周二在彭博社另一訪問中為疫苗的臨牀數據差異辯護，稱愈來愈多數據顯示疫苗在現實環境的表現更好。

翻查資料，本港使用的另一款新冠疫苗復必泰，在以色列的真實世界使用數據早前已在醫學期刊《刺血針》發表，研究綜合當地逾471萬接種者數據，發現該疫苗防感染有效率為95.3%，防住院有效率為97.2%，防死亡有效率為96.7%。

以國實測 復必泰防死亡96.7%

許樹昌：具體要看藥廠數據

負責審批疫苗在港緊急使用的顧問專家委員會成員許樹昌表示，有關數據只是傳媒報道，具體要看疫苗廠提供的數據，藥廠每3個月會提供一次更新數據。

（疫情第四波）