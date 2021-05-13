港聞

港聞二

變種入社區 理大揭疑似源頭 印裔男酒店檢疫 料被鄰房傳染

【明報專訊】社區變種病毒群組再添1人確診和1人驗出病毒陽性，群組累計至10人，新增的為菲裔女護士的胞兄及胞兄女朋友。變種病毒流入社區引起爆發的疑似源頭亦曝光，理大病毒基因分析發現，首宗社區個案（即迪拜抵港印裔男）與鄰房確診者病毒基因幾乎相同，料印裔男檢疫時被傳染，再將變種病毒帶入社區。本港再多兩人接種新冠疫苗後離世，累計33人，據悉過去4周有9名婦女打針後流產。

零本地確診斷纜

變種群增1人 任職中環超市

零本地確診維持4日斷纜，昨增兩宗確診，1宗由菲律賓輸入，1宗涉社區變種病毒群組，該聚會家族菲裔女護士的42歲胞兄（第11815宗）確診。他在中環Oliver's the Delicatessen任職售貨員，5月1日最後上班，同事列密切接觸者須檢疫，胞兄女友亦驗出病毒陽性，群組累計增至10人。

變種病毒流入社區疑似源頭曝光。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊分析群組首名病人，即迪拜抵港印裔男（第11643宗）的病毒基因，發現與入住尖沙嘴華美達酒店檢疫期間的鄰房住客，即菲律賓抵港28歲男（第11544宗）病毒基因幾乎相同，僅差一個突變。蕭料印男很大可能在酒店檢疫時被鄰房感染，其後將南非變種病毒傳入社區。

打針多兩人亡

月內9婦流產 低於無接種者

再多兩人接種疫苗後離世，包括一名45歲男子打第二針科興34日後死亡，初步解剖指死因為缺血性心臟病；另一名44歲女子打第一針復必泰18日後死亡，初步解剖指死因主動脈夾層動脈瘤破裂。本港累計33人打針後亡，臨牀事件評估專家委員會指7宗與疫苗接種無因果關係、初步認為21宗與疫苗接種沒關聯、5宗待評估。

據醫管局內部數據，截至本周日的4周錄得多宗打新冠疫苗後反應不良事件，包括9宗流產、91宗急性中風當中5人死亡、33宗急性心肌梗塞、分別17和11宗住院和急症室病人死亡，但發生率均低於無打針群組，例如每1萬名適齡女性接種疫苗後流產率為0.28，遠低於無接種群組的2.47。

「以接種疫苗取代定期檢測」將於本月31日實施，特定前線政府僱員打首針後可免定期檢測，否則兩周驗一次。

就會否容許旅客在港打針，食衛局和公務員事務局稱，正審視為在港逗留一段時間的非香港居民提供疫苗接種的論據及安排，會適時決定和公布。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 新冠疫苗

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