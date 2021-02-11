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打針索償11宗 面癱26周最高賠150萬 委任安盛第三方基金管理 3年合約1000萬

【明報專訊】港府動用10億元設立新冠疫苗保障基金，受傷賠償較死亡賠償金額為多，當中40歲以下傷者每人最高可獲300萬元，截至前日（11日）保障基金正處理11宗申請。基金條款列明，如面癱維持26周或以上，最高可獲賠償50%、即150萬元。政府委任安盛為基金的第三方行政管理人，3年合約價為1000萬元。

食物及衛生局發言人稱，截至5月11日，保障基金接11宗申請，現正處理，但該局沒提供個案詳情。經政府採購的招標程序，食衛局委任安盛金融有限公司為保障基金的第三方行政管理人，負責處理保障基金行政工作，包括處理市民經熱線電話、電郵、傳真、郵寄及3間服務中心提出的查詢、申請及投訴等。為期36個月的服務合約價值為1000萬元。

基金涵蓋不同程度受傷或死亡個案（見表），受傷最高保額為250萬元（40歲或以上）和300萬元（40歲以下），申索期為接種最後一劑起計兩年內，須獲註冊醫生證明，以及經專家委員會評估為未能排除異常事件與接種疫苗無關。

分4嚴重程度

傷殘失自理能力賠足300萬

基金條款列明，異常事件分4嚴重程度，依次為痛楚、長期身體損害、傷殘及死亡。以長期身體損害為例，事主的損傷持續超過一段時間，需長時間醫治和跟進，如面癱持續26周或以上，且出現面部明顯不對稱、眼角膜損傷、皮質類固醇治療副作用等，保額上限為50%，即最高可獲賠150萬元。

接53面癱報告 46確認

本港自接種計劃開展至5月2日，共接53懷疑貝爾面癱報告，其中7宗被判斷為不屬貝爾面癱，46宗個案獲確認，當中29宗接種科興，17宗接種BioNTech（復必泰）疫苗。

澳門最多賠97萬 星131萬

對比外地賠償，澳門政府早前選定一間保險公司就接種不良反應或副作用，提供投保年期為1年的團體保險，每人最高保額為100萬澳門元（約97萬港元），70歲以上保額減半，保障期為接種後90天內。新加坡會向因接種死亡或永久嚴重傷殘的人，提供22.5萬新加坡幣（約131萬港元）賠償。

此外，勞工及福利局表示，去年1月至今年4月28日，勞工處共接獲541宗懷疑在受僱工作期間，因感染新冠病毒的僱員補償個案，包括兩宗死亡；有79宗已確認為工傷，僱主須承擔僱員補償責任，其中11宗已獲賠償。

明報記者

（疫情第四波）

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