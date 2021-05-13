5台轉播東奧統籌人：政府沒要求拍國家隊

李漢源：下周5台開會商拍攝分工

李漢源昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府約一年前找他幫忙，包括諮詢如何處理版權合約等，他亦會負責統籌協調各電視台轉播安排。

李漢源接受本報訪問稱，預計下周初和5間電視台開會，定出初步方案，包括如何分工拍攝香港運動員比賽等。他說，政府只要求電視台一定要拍攝所有本港運動員的比賽，沒要求拍攝國家隊，電視台可自行決定直播什麼比賽，若有多於一名香港運動員同時作賽，未必全部運動員的比賽都有直播，但由於電視台本身也有多個頻道和網上平台，他估計會在不同頻道播放不同比賽。

李漢源又說，電視台可自行製作花絮等節目，如拍攝奧運村生活，也可拍攝港人關注的內地或其他國家運動員，相信會帶來良性競爭，亦可考慮聯合採訪賽後的運動員。

霍啟剛：閉幕後一年5台仍有責製節目

霍啟剛在港台《千禧年代》表示，5間電視台在奧運閉幕後一年，仍有責任製作和播放本地體育發展片段，製作節目涉及數千萬元成本，不認為電視台佔便宜。體育學院主席林大輝在同一節目表示，假設政府用1億元購買轉播權，相當於每名市民每日付1元就能看到奧運，是用得其所。他說體育界原本很擔心本港最終沒機構買轉播權，現時由政府購買，符合市民和運動界期望。

身兼港台顧問委員會主席的林大輝說，政府未讓港台參與轉播是「惜住港台」，因距離奧運開幕剩下70多天，時間倉促，港台比起5間電視台，設備、團隊和製作經驗「差少少」，且製作成本高，港台又不能收廣告費，等同「硬蝕」，5間電視台每日提供精華片段給港台，已很足夠。

林大輝：政府惜住港台 不收廣告「硬蝕」

商務及經濟發展局長邱騰華表示，今年奧運面對極不明朗情况，理解商業持牌電視台未必有信心和能力購買轉播權，由政府購買是「較為非一般的做法」，建基於公眾利益。他說若讓港台加入轉播奧運，或構成資源重疊。