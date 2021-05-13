5台轉播東奧統籌人：政府沒要求拍國家隊

【明報專訊】政府破例買入東京奧運轉播權，交予本港5間電視台播放，協助政府協調5間電視台轉播的無綫電視體育科節目前監製及製作主任李漢源表示，下周會和5間電視台開會討論拍攝分工等安排。港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，電視台在奧運閉幕後一年仍有責任製作和播放本地體育發展相關的片段，不認為5間電視台「佔便宜」。
李漢源：下周5台開會商拍攝分工
李漢源昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府約一年前找他幫忙，包括諮詢如何處理版權合約等，他亦會負責統籌協調各電視台轉播安排。
李漢源接受本報訪問稱，預計下周初和5間電視台開會，定出初步方案，包括如何分工拍攝香港運動員比賽等。他說，政府只要求電視台一定要拍攝所有本港運動員的比賽，沒要求拍攝國家隊，電視台可自行決定直播什麼比賽，若有多於一名香港運動員同時作賽，未必全部運動員的比賽都有直播，但由於電視台本身也有多個頻道和網上平台，他估計會在不同頻道播放不同比賽。
李漢源又說，電視台可自行製作花絮等節目，如拍攝奧運村生活，也可拍攝港人關注的內地或其他國家運動員，相信會帶來良性競爭，亦可考慮聯合採訪賽後的運動員。
霍啟剛：閉幕後一年5台仍有責製節目
霍啟剛在港台《千禧年代》表示，5間電視台在奧運閉幕後一年，仍有責任製作和播放本地體育發展片段，製作節目涉及數千萬元成本，不認為電視台佔便宜。體育學院主席林大輝在同一節目表示，假設政府用1億元購買轉播權，相當於每名市民每日付1元就能看到奧運，是用得其所。他說體育界原本很擔心本港最終沒機構買轉播權，現時由政府購買，符合市民和運動界期望。
身兼港台顧問委員會主席的林大輝說，政府未讓港台參與轉播是「惜住港台」，因距離奧運開幕剩下70多天，時間倉促，港台比起5間電視台，設備、團隊和製作經驗「差少少」，且製作成本高，港台又不能收廣告費，等同「硬蝕」，5間電視台每日提供精華片段給港台，已很足夠。
林大輝：政府惜住港台 不收廣告「硬蝕」
商務及經濟發展局長邱騰華表示，今年奧運面對極不明朗情况，理解商業持牌電視台未必有信心和能力購買轉播權，由政府購買是「較為非一般的做法」，建基於公眾利益。他說若讓港台加入轉播奧運，或構成資源重疊。