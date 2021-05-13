葉劉：林鄭一定想連任 不便評論支持否

葉劉淑儀受訪稱，林太落實《港區國安法》、修訂選舉制度，過程盡忠職守，同時受到外國制裁，認為國家主席習近平表揚林太愛國愛港是應該的。葉太認為林太一定想連任，但因林太是行會主席、自己的上司，故不評論是否支持林太連任。

拒評梁振英參選否 「看中央」

至於全國政協副主席、前特首梁振英會否參選，葉太亦不評論，「這些看中央認為是否恰當」。林鄭月娥本周一接受央視訪問，拒絕回應是否有意連任，僅稱香港是她成長的地方，給予自己很多東西，所以只要還有能力，都願意為香港做事，不論在什麼位置上。

另外，林太昨於港台節目《選委界別分組面面觀》分別訪問了政制及內地事務局前局長、港區人大代表譚志源，以及香港僱主聯合會主席鄺正煒。林太擔任政務司長時，曾與譚志源、時任律政司長袁國強組成「政改三人組」，推動於2017年普選特首，但終告失敗。

譚志源於訪問稱，目前選舉委員會已擴大，選委選出的特首不單愛國愛港，更會兼顧社會各階層利益，以及有國家大局的觀念，正是數年前政改希望達到的效果，相信日後更容易邁向普選特首的目標。

林鄭：政改曾確保特首有得揀 誰拖慢民主？

林太稱，當年政改方案確保有兩至三名特首候選人，但如今可以只有一名候選人出現，「是誰令香港的民主不能夠更快的向前走？大家心中有數」。