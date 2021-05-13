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入境處違規駁審計署 帳委會：張建宗將促各部門守規

【明報專訊】審計署早前發表76號《審計報告》，審核入境處查假結婚個案，引來入境處違反規定公開反駁。立法會政府帳目委員會昨開記者會，委員會主席、經民聯石禮謙稱就兩部門在「空中交換意見」，已去信政務司長張建宗表示關注，認為部門要遵守協議，在立法會公開聆訊前不要發表意見，稱張建宗已覆函稱會告知各個部門遵守有關規則。

石禮謙昨重申，是從衡工量值、良好管治、對社會影響方面，認為76號《審計報告》的7個章節都毋須公開聆訊，但現時會向有關部門提出書面質詢，視乎回應再決定是否公開聆訊。

促環境局設跨部門小組應對海上垃圾

昨日帳委會就第75號《審計報告》提交補充報告書，對於海事處未有確保海上垃圾收集量合理準確深表關注。帳委會認為，海事處未能有效管理海上垃圾清理處置服務合約，承辦商在指定設施處置的都市固體廢物（包括海上垃圾）的整體重量，只佔海事處管制人員報告所載的海上垃圾整體重量19.9%。帳委會建議，處方要行使合約權利，適時對承辦商施加處罰。

帳委會亦批評環境局，指局方統籌成立跨部門工作小組以加強應對海上垃圾問題，但未有就改善海岸清潔訂下表現目標及時間表，顯示局方未盡全力，促請環境局訂定具體及可量度表現目標和時間表，以及指派一個部門負責有關工作。

對於民政事務總署協助大廈管理的工作，帳委會表示，民政總署在回覆帳委會就政府主動介入為私人大廈業主處理樓宇安全和消防安全等問題事宜的提問時，稱該署並非相關政策範疇和法例的主管部門，因為無相關資料，帳委會認為民政總署缺乏主動性，對此深表關注。

相關字詞﹕鄧炳強 入境處 立法會帳委會

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