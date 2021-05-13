憂「修例遏起底」添紅線 記協促交代「傳媒豁免」適用否

IT界批針對小市民 無視規管公司機構訴求

IT界認為，是次修訂《私隱條例》針對小市民，卻無視業界爭取多年要求監管不當泄露個人資料的公司或機構。另外，政制及內地事務局日前向立法會提交文件，提出針對起底行為修訂《私隱條例》，目標在本立法年度提交修訂條例草案。

近年因發生多宗大型個人資料泄露事件，外界一直促請政府檢討《私隱條例》，包括設立強制個人資料外泄通報機制、要求機構妥善管理個人資料、賦權予私隱專員調查和起訴，以及要求實施第33條規管移轉個人資料至境外地方。

「倘發布者無意轉發者有心 如何定罪？」

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指出，IT業界已爭取多年，但是次修例無視訴求，批評政府只在「自己人」受影響時才突然修例。他又質疑新條文未有詳細考慮執法及守法的問題，舉例相片為個人資料之一，發布者未必有威脅、恐嚇或騷擾的意圖，若轉發者才有相關意圖，如何界定誰人犯法。

新條文亦賦權私隱專員指示網絡平台糾正「起底」內容，黃浩華認為，私隱專員在執行上有難度，例如未必能憑社交媒體註冊帳號連接本人。黃浩華又認為，網絡平台有其內容審查及標準的自主，認為專員理應向平台尋求協助。

專員可促任何人糾正 記協恐報道被令下架

記協主席楊健興表示，傳媒報道新聞容易令人感到受傷害，過去《私隱條例》第61條豁免條文，讓傳媒可以公眾利益抗辯，新條文未有清楚說明是否仍以第61條為大原則。他憂慮，在未清楚了解條文細節時，會進一步增加傳媒報道的風險。

此外，私隱專員亦獲權力要求「任何人」糾正涉及起底的內容，楊健興又擔心，私隱專員或有權要求傳媒將報道內容下架，認為此舉將對新聞自由及公眾知情權影響深遠。

楊健興說，現正整理與修例有關的資料及徵求法律意見，需再與私隱專員及政府了解修例細節。