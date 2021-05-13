宣誓修例通過 下周五生效 曾國衞：盡快公布安排 羅健熙批多處字眼未釐清

條例三讀通過後，被問到大量區議員辭職會否舉行補選、追薪會否以條例生效日劃線等，曾國衞均沒回應。本報曾向當局查詢宣誓安排詳情、以及可否追溯區議員在條例生效前的行為等，政府發言人僅回覆稱，會按法例落實有關宣誓規定。立法會昨在40票贊成、1票反對下三讀通過修例，反對票來自熱血公民鄭松泰。醫學界議員陳沛然未有投票。

立選遭DQ 4區議員即失議席

曾國衞發言稱，草案通過後將於5月21日刊憲生效，4名去年被拒參選立法會的區議員（即袁嘉蔚、岑敖暉、鄭達鴻、梁晃維）在生效後即喪失資格，至於其他區議員，民政事務局正研究安排，會盡快公布詳情，初步計劃由民政事務局長徐英偉取得特首授權後作為監誓人。他強調，監誓人絕對有權有責，考慮各宣誓相關因素後，裁定有關宣誓是否有效，若監誓人裁定宣誓無效，有關人物會即時喪失區議員資格。

張宇人：防公職人員「發誓當食生菜」

多名建制派發言時表態支持修例，法案委員會主席、自由黨張宇人表示，以往不少人渾水摸魚出任議員，但言行均屬違誓，認為修例可堵塞漏洞，賦予律政司長權利，對展現違誓言行者採取法律行動、中止其公職身分，扭轉以往法例容許公職人員「發誓當食生菜」的狀况。

民建聯主席李慧琼稱，絕不能認同修例屬僭建、打壓異己等說法，她表示，不論政見如何，出任公職等於加入體制一部分，不能做危害一國兩制、違反《基本法》的行為，屬最清楚的紅線，「如明知紅線存在，仍堅持要踩界、表演，要承擔法律後果是合情合理」。

李慧琼否認屬僭建 羅：任期中加新條款費解

本身是南區區議會主席的羅健熙昨表示，早於選舉時已簽署聲明、獲政府確認參選資格，對於任期中間加入新條款令人費解。他批評條例很多地方無法釐清，舉例草案的「負面清單」中，仍有「相當可能」、「損害香港整體利益」等至今仍未解釋清楚的字眼，「對立法會通過語焉不詳的法例感到失望」。

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