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2021年5月12日星期三
港聞二
修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港
地盤工涉姦繼女 事主：好難受
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
10減檢認可疫苗 5為國產
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
尊子漫畫
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
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