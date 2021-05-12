洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年

曾申押後被拒 何志平缺席聆訊

醫委會昨早展開紀律聆訊，何志平及其代表律師缺席。醫委會曾於1月20日發信通知何有關是次聆訊，他一度申請押後，但秘書處在4月23日拒絕申請，其代表律師於5月5日表示沒收到何進一步指示。研訊小組稱被告知悉是次聆訊，惟最終沒出席，經商議後決定繼續聆訊。

聆訊指出，何志平在美國被控一項串謀違反《海外反腐敗法》罪、4項違反《海外反腐敗法》罪、一項串謀洗錢罪及一項洗黑錢罪，當地法院2018年12月5日裁定何7罪罪成。此外，何沒有在被定罪起的28天內報告醫委會。根據《香港註冊醫生專業守則》第29.1條，醫生如曾在香港或香港以外地方被裁定犯了可判處監禁罪行，即使正提出上訴，亦須在被定罪當日起計28日內向醫委會報告。

研訊小組主席鄧惠瓊表示，現無證據顯示被告利用醫生身分干犯刑事罪，不過，即使他有自由從事其他職業或業務，亦須遵守道德或專業規範。鄧稱，被告干犯的行賄罪行令人關注，且性質嚴重，但小組同時考慮到他過去在醫學及社會上有傑出貢獻，最終決定將他在普通科醫生名冊除名12個月。