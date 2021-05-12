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《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁

【明報專訊】《大紀元時報》一名女記者昨晨離開何文田寓所時遇伏擊，一名兇徒持棍毆傷其雙腿後逃去，她雙腿多處瘀傷送院治理。該記者稱自己已多次被跟蹤，希望警方盡快破案。

事發昨早11時41分，一名女子離開何文田寓所，途經牧愛街38號路德會包美達社區中心對開時，一輛私家車突然高速駛至，一名持棍兇徒下車，衝向該女子及揮棍打其雙腿，女事主雙腿中多棍受傷，兇徒逞兇後跳回私家車駛走逃遁。事主雙腿受傷，由救護員送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列襲擊導致他人身體受傷害，暫時未有人被捕，交由九龍城警區反三合會行動組跟進，正追查一名事發時身穿深色上衣及深色長褲的男子。

遇襲女子為48歲《大紀元時報》記者梁珍，她於急症室門外向記者展示傷勢，雙腿近膝蓋位置有多處瘀腫。梁珍稱對方以壘球棍打雙腿約10次，又稱自己不認識對方，形容對方身高約1.6米，黑黑瘦瘦，年約40至50歲，全程不發一言，「眼神好兇狠」，但並非想「攞命」，僅以武力恐嚇自己。她希望警方盡快破案，質疑「立咗國安法，香港有無安全到？」

梁珍稱自己多次被跟蹤，近兩星期家門外均有可疑私家車停泊，至上周六（8日）離開寓所時，曾有一名身穿黑色長袖衫褲男子突然跑向自己，男子身上跌出一支疑似伸縮警棍，對方拾起棍後立即向反方向逃走。

大紀元記協譴責 促警盡快破案

《大紀元時報》發表聲明，強烈譴責兇徒襲擊其記者，促請香港警方盡快破案。記協發聲明表示對事件憤怒，強烈譴責針對傳媒暴力行為，促請警方嚴肅調查及跟進，早日將兇徒繩之於法。

翻查資料，梁珍於上月24日曾遭一名可疑男子敲門滋擾，2日後於採訪途中亦遭一名中年漢跟蹤，當她質問對方是否《大公報》記者時，該中年漢即逃去。至上周一（3日），梁珍聯同一批法輪功學員到《大公報》總部辦公室抗議。

另外，《大紀元時報》的印刷廠房先後於上月及前年11月兩度遭闖入搗亂及蹤火，其中前年刑毁案，警方稱經調查後未有足夠證據拘捕任何人。本報昨向警方查詢上月刑毁案調查進度，警方稱無補充。

相關字詞﹕大紀元珍姐 大紀元時報

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