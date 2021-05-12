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疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為

【明報專訊】今日是國際護士節，新冠疫情下公院暫停探訪，有資深護士於心臟病病人臨終前安排見家屬，其子探訪後通宵等候向醫護道謝。護士哽咽，「我覺得自己做咗應該做嘅嘢，幫到病人好開心」。

入行30載 傷心病人要求「唔好再救我」

伊利沙伯醫院顧問護師（心臟科）陳妙貞入行30載，曾參與籌備首間心臟科日間中心、規劃護士診所等。疫情下最難忘照顧逾10年、常出入護士診所的六旬心臟病人。陳妙貞說，她去年入院一個多月，由有鬥志出院至病情每况愈下，最終要求「唔好再救我」，陳哽咽道「好傷心」。

陳後來發現病人，「開始講嘢有少少亂」，將近彌留，與醫生及病房經理商量安排兒子「恩恤探訪」，幸其子及時檢測，趕及病人臨終前見面，病人翌日離世。她續說，病人兒子當晚探訪後，一直在病房門外等至翌晨8時許，「原來佢個仔想等我哋（護士）及醫生，想同我哋講多謝」。陳哽咽道，「我覺得自己做咗應該做嘅嘢，幫到病人好開心。」

「絞盡腦汁」讓病人見家屬

疫情下隔離病房的病人更難見家人，護士亦「絞盡腦汁」。在隔離病房工作的東區醫院病房經理（婦產科）梁翠瑩說，曾有情况很差的病人入住4人隔離病房，雖病人驗出陰性，但難以安排家屬內進，故護士將病人調往單人房，讓家人穿上保護裝備探病人。

另外，曾在SARS工作時染疫的威院高級護理主任（中央護理部）廖日和稱，對冠狀病毒再來臨感恐懼。經歷過SARS的他，憑經驗調配新入院者病牀，減低院內交叉感染。以上3名護士獲得醫管局2021年度最佳員工獎項。

相關字詞﹕護士 梁翠瑩 廖日和 陳妙貞 國際護士節 醫管局 公立醫院

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