港聞

港聞二

公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職

【明報專訊】《公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》今在立會恢復二讀，最快即日可三讀通過。民主派區議員連日來出現「辭職潮」，昨再多至少5人請辭，包括黃大仙劉珈汶、大埔林名溢、屯門馬旗及張可森、北區林淑菁。劉珈汶同時退出公民黨，並解釋不欲宣誓故辭任區會，「實在不欲在這腐敗不堪的制度下完成無理的宣誓要求」。

劉珈汶不願宣誓 稱「未能成為暴政棋子」

草案倘通過，區議員須宣誓擁護《基本法》、效忠特區；劉珈汶、民主黨馬旗表明因不願宣誓辭任。劉珈汶表示，議會制度崩壞，區議員可做的事情少之又少，她未能「在日漸敗壞的區議會內委曲求全，成為暴政的一枚棋子」；馬旗回覆時表示，曾與黨友討論請辭，稱國安紅線飄移，難料日後言論會否招致牢獄之災，他表明不會退出民主黨。

另有兩名區議員辭任，林名溢表示身體狀况大不如前，亦認為區議員無權力更改政府政策，對此悲哀；林淑菁則憂慮紅線愈收愈緊，發聲要擔心自身安全，「作為三名子女的母親，我選擇了家庭，希望大家原諒」。屯門社區網絡facebook昨表示，張可森請辭昨起生效；張目前因民主派初選案還押。

有區議員昨表明會宣誓，包括天水連線元朗區議員林進及屯門區議員朱順雅。林進表示，無論離開還是留任都是艱難抉擇，他說曾想過辭職「以死明志」，但最終認為不能輕易放棄，「我相信堅守每一個可能性，香港總會有黎明到來的一刻」。

朱順雅則表示服務社區15年，對社區「既有牢牢的情感，也有未完的責任」，稱區議員宣誓本屬不必要，但為履行競選承諾決定宣誓留任。她說，日後若卸下區議員公職，亦會留守香港。

相關字詞﹕民主派 區議會 宣誓及聲明條例

上 / 下一篇新聞

修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港
雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港
地盤工涉姦繼女 事主：好難受
地盤工涉姦繼女 事主：好難受
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
10減檢認可疫苗 5為國產
10減檢認可疫苗 5為國產
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城