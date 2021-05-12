公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職

劉珈汶不願宣誓 稱「未能成為暴政棋子」

草案倘通過，區議員須宣誓擁護《基本法》、效忠特區；劉珈汶、民主黨馬旗表明因不願宣誓辭任。劉珈汶表示，議會制度崩壞，區議員可做的事情少之又少，她未能「在日漸敗壞的區議會內委曲求全，成為暴政的一枚棋子」；馬旗回覆時表示，曾與黨友討論請辭，稱國安紅線飄移，難料日後言論會否招致牢獄之災，他表明不會退出民主黨。

另有兩名區議員辭任，林名溢表示身體狀况大不如前，亦認為區議員無權力更改政府政策，對此悲哀；林淑菁則憂慮紅線愈收愈緊，發聲要擔心自身安全，「作為三名子女的母親，我選擇了家庭，希望大家原諒」。屯門社區網絡facebook昨表示，張可森請辭昨起生效；張目前因民主派初選案還押。

有區議員昨表明會宣誓，包括天水連線元朗區議員林進及屯門區議員朱順雅。林進表示，無論離開還是留任都是艱難抉擇，他說曾想過辭職「以死明志」，但最終認為不能輕易放棄，「我相信堅守每一個可能性，香港總會有黎明到來的一刻」。

朱順雅則表示服務社區15年，對社區「既有牢牢的情感，也有未完的責任」，稱區議員宣誓本屬不必要，但為履行競選承諾決定宣誓留任。她說，日後若卸下區議員公職，亦會留守香港。