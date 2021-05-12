市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理

林鄭：和平集會已被濫用

行政長官林鄭月娥昨被問到市民在國安法下，是否仍有和平悼念六四事件的自由，以及政府未來會否取締支聯會、民陣及《蘋果日報》，她表示會依法辦事，視乎證據亦視乎法律，並由法庭詮釋而非她本人，又稱當事人可抗辯。她說政府沒建議要執行什麼，但當發生違法事件，執法機關會行動，由檢控部門決定交上法庭。

林鄭月娥又表示，和平集會已被濫用，每當法庭就非法集會案件下判決，外國傳媒就會發聲明表述和平集會表達政治訴求無罪，她稱此舉完全漠視香港作為法治社會，亦違背重視法治的原則。

被問叫「結束一黨專政」違法否

鄧炳強：需研究口號內容場合內心動機

就警方會否批准支聯會舉辦六四集會，警務處長鄧炳強表示已收到相關申請，而是否發出不反對通知書，需按《公安條例》以及與疫情相關的法例處理，稱疫情相關法例時有變更，預告會在較接近活動時間評估形勢。對於叫「結束一黨專政」口號是否違法，鄧稱需研究該口號內容、場合以及叫口號者內心動機。

支聯會：會考慮後備方案如「遍地開花」

支聯會昨晚召開常務會議討論包括六四集會在內的工作，副主席鄒幸彤於會後表示，警方一日未反對，支聯會仍舊在維園舉辦實體集會，但她說沒有太大信心獲批不反對通知書，會考慮後備方案並一定程度參考去年做法，如「遍地開花」，具體計劃適時再公布。至於會否擔心支聯會被取締，她稱要做最壞打算，但只要未被取締，支聯會都會繼續合法運作。

據了解，會上有支聯會成員預計政府5月底再延長限聚令，及後警方會就5月30日的六四遊行發出反對通知書，該會已預料未能舉辦六四遊行；而若警方就6月4日維園集會向支聯會發出反對通知書，該會以及申請集會的成員不會出席集會，「避免『送頭』」，但估計仍會有市民自行到維園悼念，該會不反對亦不限制成員或義工以個人名義到達維園。至於會否一如既往向市民派發蠟燭，有知情者稱支聯會若缺席，「但如『王大文』議員辦事處在灣仔或天后派發蠟燭」則與支聯會無關，支聯會亦控制不了。