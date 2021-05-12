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市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理

【明報專訊】今年是六四事件32周年，行政長官林鄭月娥昨被問到市民能否和平悼念以及會否取締支聯會時表示會依法辦事。警務處長鄧炳強稱對六四集會會否發出不反對通知書需按與疫情相關法例處理，會在較接近活動時間評估形勢。支聯會表示，現仍會按原定計劃於維園舉辦集會。據了解，支聯會昨晚討論若警方反對本月底六四遊行，支聯會會取消；如下月維園集會亦不批准，支聯會及申請不反對通知書的成員不會出席，但不限制個別成員以個人名義到維園悼念。

林鄭：和平集會已被濫用

行政長官林鄭月娥昨被問到市民在國安法下，是否仍有和平悼念六四事件的自由，以及政府未來會否取締支聯會、民陣及《蘋果日報》，她表示會依法辦事，視乎證據亦視乎法律，並由法庭詮釋而非她本人，又稱當事人可抗辯。她說政府沒建議要執行什麼，但當發生違法事件，執法機關會行動，由檢控部門決定交上法庭。

林鄭月娥又表示，和平集會已被濫用，每當法庭就非法集會案件下判決，外國傳媒就會發聲明表述和平集會表達政治訴求無罪，她稱此舉完全漠視香港作為法治社會，亦違背重視法治的原則。

被問叫「結束一黨專政」違法否

鄧炳強：需研究口號內容場合內心動機

就警方會否批准支聯會舉辦六四集會，警務處長鄧炳強表示已收到相關申請，而是否發出不反對通知書，需按《公安條例》以及與疫情相關的法例處理，稱疫情相關法例時有變更，預告會在較接近活動時間評估形勢。對於叫「結束一黨專政」口號是否違法，鄧稱需研究該口號內容、場合以及叫口號者內心動機。

支聯會：會考慮後備方案如「遍地開花」

支聯會昨晚召開常務會議討論包括六四集會在內的工作，副主席鄒幸彤於會後表示，警方一日未反對，支聯會仍舊在維園舉辦實體集會，但她說沒有太大信心獲批不反對通知書，會考慮後備方案並一定程度參考去年做法，如「遍地開花」，具體計劃適時再公布。至於會否擔心支聯會被取締，她稱要做最壞打算，但只要未被取締，支聯會都會繼續合法運作。

據了解，會上有支聯會成員預計政府5月底再延長限聚令，及後警方會就5月30日的六四遊行發出反對通知書，該會已預料未能舉辦六四遊行；而若警方就6月4日維園集會向支聯會發出反對通知書，該會以及申請集會的成員不會出席集會，「避免『送頭』」，但估計仍會有市民自行到維園悼念，該會不反對亦不限制成員或義工以個人名義到達維園。至於會否一如既往向市民派發蠟燭，有知情者稱支聯會若缺席，「但如『王大文』議員辦事處在灣仔或天后派發蠟燭」則與支聯會無關，支聯會亦控制不了。

相關字詞﹕鄒幸彤 林鄭月娥 六四集會 支聯會

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