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連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周

【明報專訊】本港連續4天沒有本地感染的新冠病毒個案，昨日增一宗印尼輸入個案。特首林鄭月娥形容本港疫情穩定並趨好，原定今日屆滿的防疫措施延長兩周至本月26日。有醫生稱愈多人接種疫苗，放寬措施空間就愈大。

印漢群組多一人證曾染疫 有出席兩場聚會

昨公布確診的27歲外傭5月9日乘國泰CX798從印尼抵港；另有少於5宗初步確診。至於印度裔男子相關群組再添一人染疫，衛生署稱其女友人的一名密切接觸者驗出抗體陽性，該接觸者曾出席柴灣興華（二）邨豐興樓和深水埗福榮街37號的家庭聚會，顯示該人近期曾染疫。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨午說，據他所知，該女友人胞兄的女友對抗體IgG呈陽性，而胞兄對IgG呈陰性，當局未為胞兄女兒驗抗體，3人早前病毒測試均呈陰性。不過，許昨晚稱胞兄沒有病徵，最新在檢疫中心驗病毒呈陽性，病毒指數（CT Value）高於30，即病毒量低。對於胞兄女友已有抗體，他說不排除胞兄較後期才感染病毒，或其潛伏期相對長。

曾祈殷：愈多人打針 鬆綁空間愈大

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，患者病發後7至10天會產生IgM抗體，其後約3周會消失；病發後2至3周會產生IgG抗體，該類抗體可在體內維持至少3個月。他估計胞兄的女友於4月中感染，時間與聚會脗合；至於為何一同出席聚會的胞兄沒抗體，他說要視乎患者免疫系統反應，部分人感染後抗體水平偏低，但未至於無法檢測。

林鄭月娥昨在出席行會前稱，原定今日屆滿的社交距離措施延長兩周至5月26日，她形容目前疫情穩定，過去14天香港錄得11宗本地個案，其中10宗有關連，只有1宗源頭不明。七天移動平均數字的每日確診個案已少於1宗；源頭不明只得0.1宗。

何栢良倡效美 派隊到校打疫苗

對於有何措施可放寬，曾祈殷認為愈多人打針，放寬的可能及範圍愈大。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，目前需觀察多10天，若社區沒印度裔男相關個案，相信屆時疫情穩定。他又稱，美國審批通過12至15歲兒童接種BioNTech，建議本港專家小組商討並跟隨做法，日後可安排接種隊到學校為學生打疫苗。

何補充，美國有研究發現，97%受訪者在接種兩劑疫苗後14天內抗體維持高水平；新加坡研究亦發現，三至四成康復者半年後抗體仍處於高水平，預料一部分人的抗體維持時間以年計。

（疫情第四波）

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