中小學幼園5．24恢復全校半日面授

取消教職員定期檢測或打針

教育局目前限制學校面授課人數，若全校教職員接受定期檢測或已接種兩劑新冠疫苗，可全校恢復半日面授課。教育局昨未有提出類似復課條件，稱當局考慮疫情最新發展、衛生專家意見及學校的準備情况，決定所有幼稚園及中小學，包括特殊學校及提供非本地課程學校、補習學校等，可於本月24日起全面恢復面授課堂；學校不可安排學生上全日課堂，以半天為限，避免學生出外用膳。

難覓檢測瓶「舒一口氣」

津小議會：公布及時 利期終安排

教育局稱，中學可安排所有學生於上午或下午回校，上半天面授課或考試；小學可安排所有學生於上午回校；幼稚園方面，上午班或下午班的幼稚園可安排學生分別回校上半天課，全日班的幼稚園則可安排學生上午或下午回校上課。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，學界對全校復課「期待已久」，對於當局未以檢測或接種疫苗為復課條件，她形容學校可「舒一口氣」，稱不少學校因定期檢測，須到處搜尋檢測瓶，壓力相當大。

胡艷芬續說，學界已汲取經驗，在防疫工作及課堂安排上，已有所準備，加上學校大多於6月安排期終考試，教育局昨日「及時」公布全校復課，有利學校籌備學期終的事宜。

中學校長：只返多一級 不難應付

中學方面，中學校長會主席連鎮邦稱對當局決定表示歡迎，目前中學雖已可讓全校4級學生分上下午回校，但學生始終未能「工整地回校」，對部分家長及教師造成不便，形容目前復課安排妥當。

連鎮邦又表示，學界已隨時預備全面復課，由於今屆中六生已應考DSE，全校復課對中學而言只是「返多一級」，有信心學界可應付。

另外，賽馬會與中文大學聯合策劃的「賽馬會家校童喜動計劃」於2月網上訪問逾800名學生父母，調查發現，63%受訪者表示疫情停課期間子女體重上升，當中11%父母更指子女體重增加3公斤或以上，28%父母表示子女進食分量增加。研究建議家長宜每日與子女運動半小時，周末到戶外運動。

（疫情第四波）