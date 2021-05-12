華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏

食衛局致歉 發警告信

食衛局昨稱收到病毒化驗承辦商呈報，有陰性結果的通知短訊被發送至錯誤電話號碼或未被發送，涉14個於5月6日向沙田圓洲角胸肺科診所遞交的深喉唾液樣本。負責的承辦商華大基因會重發短訊，局方就事件表示抱歉，並按合約發警告信，責成承辦商嚴肅跟進，繼續暫停委派華大基因做流動採樣；政府日後審批新的化驗和檢測合約時，會考慮承辦商整體表現，確保類似事件不再發生。

事因錯入電話號碼 華大同致歉 稱已要求減檢測量

華大表示，因錯誤輸入電話號碼，致發送的檢測結果短訊包含錯誤的樣本編號和身分證首4位數字，向受影響市民和公眾致歉，又稱已檢視輸入資料的流程；公司正重整架構和檢視工作流程，已向政府表達減低檢測量的訴求，直至檢討完成。據了解，華大完成合約後將暫停參與酒店檢測，並會減少處理衛生署的深喉唾液樣本。

民主黨質疑系統問題 促懲罰

華大基因在3個月內五度出錯，包括兩次涉假陽性和3次涉通知結果的問題。民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，事件反映華大在檢測通知、配對結果、私隱資料管理出現問題，接二連三出現新錯誤，令人質疑有系統性的問題，亦令市民有華大出錯機率高的觀感，「唔係道咗歉一句當無事……做錯需要承擔後果」。

袁海文認為，當局只暫停華大流動採樣不足夠，應考慮罰款、暫停檢測，甚至考慮取消合約，以向公眾交代及確保檢測服務快速準確。

（疫情第四波）