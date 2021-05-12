華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏

【明報專訊】檢測承辦商華大基因在3個月內五度出錯，華大負責的14個新冠病毒樣本檢測結果的通知短訊被發送至錯誤的電話號碼或無發送。食衛局就事件表示抱歉，並發出警告信。華大亦致歉，稱事件涉及錯誤輸入電話號碼。有議員批評華大接二連三出錯，令人質疑有系統性的問題，「唔係道咗歉一句當無事……做錯需要承擔後果」，促考慮罰款、暫停檢測，甚至取消合約等懲處。
食衛局致歉 發警告信
食衛局昨稱收到病毒化驗承辦商呈報，有陰性結果的通知短訊被發送至錯誤電話號碼或未被發送，涉14個於5月6日向沙田圓洲角胸肺科診所遞交的深喉唾液樣本。負責的承辦商華大基因會重發短訊，局方就事件表示抱歉，並按合約發警告信，責成承辦商嚴肅跟進，繼續暫停委派華大基因做流動採樣；政府日後審批新的化驗和檢測合約時，會考慮承辦商整體表現，確保類似事件不再發生。
事因錯入電話號碼 華大同致歉 稱已要求減檢測量
華大表示，因錯誤輸入電話號碼，致發送的檢測結果短訊包含錯誤的樣本編號和身分證首4位數字，向受影響市民和公眾致歉，又稱已檢視輸入資料的流程；公司正重整架構和檢視工作流程，已向政府表達減低檢測量的訴求，直至檢討完成。據了解，華大完成合約後將暫停參與酒店檢測，並會減少處理衛生署的深喉唾液樣本。
民主黨質疑系統問題 促懲罰
華大基因在3個月內五度出錯，包括兩次涉假陽性和3次涉通知結果的問題。民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，事件反映華大在檢測通知、配對結果、私隱資料管理出現問題，接二連三出現新錯誤，令人質疑有系統性的問題，亦令市民有華大出錯機率高的觀感，「唔係道咗歉一句當無事……做錯需要承擔後果」。
袁海文認為，當局只暫停華大流動採樣不足夠，應考慮罰款、暫停檢測，甚至考慮取消合約，以向公眾交代及確保檢測服務快速準確。