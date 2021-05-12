棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」

【明報專訊】勞福局長羅致光上月底宣布強制續約外傭接種新冠病毒疫苗而惹來批評，特首林鄭月娥上周二（4日）稱因應社會意見，要求勞福局重新檢視，不足半個月，她昨日公布不再要求外傭在申請工作簽證時強制打針，但會要求全港38萬名外傭須於本月30日前接受第二輪強制檢測。菲律賓駐港總領事Raly Tejada批評第二輪強檢「不合邏輯」；外傭組織斥政府帶頭歧視外傭，有外傭在推出首輪強檢後被人喝罵「有種唔好喺香港免費檢測同打針」。
曾祈殷：倘再現確診 要驗第三輪
在首輪外傭強制檢測，有4萬名外傭因已打針可豁免檢測，以其餘34萬人、每個檢測240元推算，涉款逾8000萬元。對於第二輪強制檢測是否具成本效益，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，首輪找出3名確診菲傭，或有其他人未病發，有必要做第二輪，若再有個案，相信要做第三輪，以找出隱形傳播鏈。林鄭月娥昨稱，評估後認為值得進行，第二輪檢測是加倍審慎。
林鄭否認草率：有考慮法律問題
林太昨宣布，評估過公共衛生需要，各地政府均以自願接種為原則，羅致光周一（10日）會見印尼和菲律賓駐港總領事，亦考慮到僱傭反應、社會意見及面對一系列包括法律的問題後，不會推行強制接種。
政府公布要求後又取消，被問到是否太草率，林太說公共衛生的工作像「摸黑」進行，若事後回頭看，做那麼多事情、花那麼多錢，結果沒找到確診，就認為這些工作是白費，不是公共衛生的宗旨。她稱，「在十多個月裏，我不能說我們每一次的決定都是百分百準確，因為正正是在摸索的大環境下制訂有關的政策措施，但我們已經盡量力求平衡」。
周六發公告 強檢期兩周
林太稱，外傭強檢公告擬於周六發出，檢測期由首輪9天延長至不少於兩周。她呼籲外傭打針，亦促外傭在檢測前預約，並請僱主容許外傭在平日打針或檢測。
印尼領館：再剝削休假不公
菲律賓駐港總領事Raly Tejada稱，羅致光稱變種病毒潛伏期長達27日，故要求外傭接受第二輪檢測，Tejada說不同意安排，又稱單要外傭強檢，其所屬僱主家庭毋須強檢，做法不合邏輯。印尼駐港總領事館回覆稱，外傭早前用寶貴的休假日排隊檢測，卻沒有補假，第二輪強檢只會再剝削外傭的假日，故要求外傭在短時間內再強檢而僱主卻不必強檢，屬不公平的政策。
組織：市民厭惡外傭 喝罵滋擾
亞洲移民人士聯盟發言人Sringatin不滿港府再要求外傭強檢，尤其首輪只找到3宗確診，又斥措施是把市民的厭惡引導到外傭身上，有外傭在首輪強檢期間遭的士司機拒載、在公園休息時被偷拍。聯席呼籲外傭及支援外傭者周日穿紅衣，表達對港府的憤怒。
「自治八樓移工共行委員會」稱有外傭本月1日強檢，至9日未有結果，質疑政府未能應付檢測，又指政府要求外傭強檢引發更多歧視，有外傭在維園進食時被罵，有人自行揭開外傭營帳，更有人罵外傭「有種唔好喺香港免費檢測同打針」。
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒相信，大部分僱主均不可能安排外傭平日檢測，惟相信強檢可助保障外傭及社會，亦歡迎政府延長第二輪強檢期限。