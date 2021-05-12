棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」

曾祈殷：倘再現確診 要驗第三輪

在首輪外傭強制檢測，有4萬名外傭因已打針可豁免檢測，以其餘34萬人、每個檢測240元推算，涉款逾8000萬元。對於第二輪強制檢測是否具成本效益，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，首輪找出3名確診菲傭，或有其他人未病發，有必要做第二輪，若再有個案，相信要做第三輪，以找出隱形傳播鏈。林鄭月娥昨稱，評估後認為值得進行，第二輪檢測是加倍審慎。

林鄭否認草率：有考慮法律問題

林太昨宣布，評估過公共衛生需要，各地政府均以自願接種為原則，羅致光周一（10日）會見印尼和菲律賓駐港總領事，亦考慮到僱傭反應、社會意見及面對一系列包括法律的問題後，不會推行強制接種。

政府公布要求後又取消，被問到是否太草率，林太說公共衛生的工作像「摸黑」進行，若事後回頭看，做那麼多事情、花那麼多錢，結果沒找到確診，就認為這些工作是白費，不是公共衛生的宗旨。她稱，「在十多個月裏，我不能說我們每一次的決定都是百分百準確，因為正正是在摸索的大環境下制訂有關的政策措施，但我們已經盡量力求平衡」。

周六發公告 強檢期兩周

林太稱，外傭強檢公告擬於周六發出，檢測期由首輪9天延長至不少於兩周。她呼籲外傭打針，亦促外傭在檢測前預約，並請僱主容許外傭在平日打針或檢測。

印尼領館：再剝削休假不公

菲律賓駐港總領事Raly Tejada稱，羅致光稱變種病毒潛伏期長達27日，故要求外傭接受第二輪檢測，Tejada說不同意安排，又稱單要外傭強檢，其所屬僱主家庭毋須強檢，做法不合邏輯。印尼駐港總領事館回覆稱，外傭早前用寶貴的休假日排隊檢測，卻沒有補假，第二輪強檢只會再剝削外傭的假日，故要求外傭在短時間內再強檢而僱主卻不必強檢，屬不公平的政策。

組織：市民厭惡外傭 喝罵滋擾

亞洲移民人士聯盟發言人Sringatin不滿港府再要求外傭強檢，尤其首輪只找到3宗確診，又斥措施是把市民的厭惡引導到外傭身上，有外傭在首輪強檢期間遭的士司機拒載、在公園休息時被偷拍。聯席呼籲外傭及支援外傭者周日穿紅衣，表達對港府的憤怒。

「自治八樓移工共行委員會」稱有外傭本月1日強檢，至9日未有結果，質疑政府未能應付檢測，又指政府要求外傭強檢引發更多歧視，有外傭在維園進食時被罵，有人自行揭開外傭營帳，更有人罵外傭「有種唔好喺香港免費檢測同打針」。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒相信，大部分僱主均不可能安排外傭平日檢測，惟相信強檢可助保障外傭及社會，亦歡迎政府延長第二輪強檢期限。

明報記者

（疫情第四波）