巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心

辯方為現年19歲的被告Hamaad Mahmood求情稱，被告小時候被評定智商為47，智力相等於9至10歲小孩，分辨是非和控制情緒的能力較弱。被告出身基層家庭，父親要養活一家九口，為口奔馳而沒給被告指導，被告一時迷失而犯案，現已懊悔，承諾不再參加示威。

李官判刑時稱，縱火罪一般須判處數年計的監禁，但因本案有特殊之處，他不會視為一般縱火案處理。他解釋，本案情節輕微，被告點燃的只是膠袋，不是汽油彈或天拿水等物品，他在警員眾目睽睽下放在大閘上，沒造成物件損毁，亦對公眾安全無礙。

官稱被告天真單純 求情有力理由

李官續稱，被告家庭有同情之處，其智商亦影響到判斷能力，案情中被告於犯案後進入夾公仔店玩耍，被捕時仍手持公仔，其天真單純可見一斑，認為其個人情况是有力的求情理由，最終判被告入更生中心。

21歲廚師藏白電油 囚3月

另外，去年5月27日，即立法會二讀國歌法條例當日，21歲廚師戴少烽在中環龍和道遭防暴警截查，被搜出背包藏白電油及索帶等，他早前被裁定一項管有物品意圖損壞財產罪罪成，案件昨在東區裁判法院判刑。裁判官鄧少雄判刑時稱，考慮案發時被告是單獨一人，並無群眾在場，加上他身上除了涉案物品外，沒打火機、布碎布條及玻璃樽等物品，案情較同類案件輕微，考慮被告年輕及無前科，判處他即時入獄3個月。

【案件編號：DCCC 500 & ESCC 2726/20】

（反修例風暴）