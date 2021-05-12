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涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕

【明報專訊】女咖啡師早前被裁定暴動及縱火罪成，被判囚4年半。同案一名16歲被捕男子，去年缺席聆訊後一直潛逃。警方前晚在秀茂坪安達邨一公屋單位拘捕該男子，並拘捕一名提供公屋給他的六旬婦人。警方鎖定一名區議員助理，稱相信她為安排男子潛逃的主腦，惟該助理已舉家移民英國。

六旬婦涉違公屋規例

現年18歲男子曾俊傑，被控2019年9月22日在旺角警署外縱火及暴動兩罪，他去年4月27日缺席聆訊，被法庭通緝。警方調查近一年，鎖定該男子獨自匿藏在秀茂坪安達邨一公屋單位，昨晚在該單位拘捕他，涉嫌「沒有按照法庭的指定歸押的罪行」。警方在單位檢獲手提電腦、小量現金、電子錢包預付卡及一部衛星電話，他昨午在九龍城裁判法院提訊，不准保釋，還押至下月8日再訊。

警：主腦已舉家移英

警方發現該公屋單位由一名62歲屈姓婦人登記，於婦人持有的鰂魚涌私人樓宇單位拘捕她，涉嫌協助罪犯。警方相信她同時違反公屋規例，已轉交房署跟進。屈婦仍被扣查，案件由西九龍總部刑事部跟進。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，相信該婦人在Telegram上受一名主腦指使，將其公屋單位借給曾俊傑暫住及安排他生活所需。據了解，該名主腦為東區區議員王振星的女助理，屬傘後組織「太古社區工程」，上年12月已與家人移居英國。本報昨致電王，他表示去年有議助辭職，但詳細情况需再了解。

鍾雅倫表示，相信曾俊傑在該公屋單位住了3至4個月，並非其首個匿藏地點；案中檢獲一部衛星電話較為少見，相信有人正為曾俊傑安排潛逃外地。他又稱，在曾俊傑的單位內檢獲30多元，不足以他生活，相信有人透過電子錢包給他生活費用。

（反修例風暴）

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