向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判

【明報專訊】海關督察在未經許可下向下屬借貸5萬元，輾轉下向下屬任職警員的好友借款，惟海關督察遲遲未還錢，警員最終向海關舉報並揭發事件；海關督察早前否認各一項訂明人員索取及接受利益罪名，案件昨在東區裁判法院裁決。暫委裁判官陳國維不接納被告稱是幫朋友借錢，認為該朋友是被告虛構以解釋自己借錢，裁定他罪成。被告獲准保釋至6月1日判刑，其間為他索取背景及社會服務令報告。
被告鄭文傑，現已破產及被停職，案發時為海關督察，派駐沙頭角組。控罪指他身為海關督察，於2018年10月17日，未得行政長官一般或特別許可，向下屬劉港生索取一筆5萬元的貸款，以及從劉港生的友人梁偉劍接受該筆貸款。
稱幫朋友借5萬 官質疑虛構
裁判官裁決時表示，案發時借錢給被告的警員梁偉劍證供簡單直接，盤問下沒動搖，裁定他誠實可靠。反之，被告自辯稱，因與朋友「阿Dee」在澳門賭錢，對方輸錢而被疊碼仔押解，因擔心自身安全才出手向朋友借錢，惟被告與阿Dee最多只見過兩次，更不清楚對方全名、職業及入息，可見交情並不深，被告身為海關人員，卻因而押上自己的前途。
裁判官又質疑若被告沒向疊碼仔借錢，對方不會阻止他離開，不相信阿Dee是真有其人，認為被告不誠實不可靠，並裁定他是為自己借錢並罪成。
辯方求情稱，被告犯案與公職無關，他亦無貪污意圖，本案涉及的5萬元並非同類案件中最嚴重，加上被告目前已破產，判處罰款亦無意思，被告在事件後亦將喪失海關的工作，望法庭判處短的監禁刑期及緩刑，讓被告得以改過自新。