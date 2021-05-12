向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判

被告鄭文傑，現已破產及被停職，案發時為海關督察，派駐沙頭角組。控罪指他身為海關督察，於2018年10月17日，未得行政長官一般或特別許可，向下屬劉港生索取一筆5萬元的貸款，以及從劉港生的友人梁偉劍接受該筆貸款。

稱幫朋友借5萬 官質疑虛構

裁判官裁決時表示，案發時借錢給被告的警員梁偉劍證供簡單直接，盤問下沒動搖，裁定他誠實可靠。反之，被告自辯稱，因與朋友「阿Dee」在澳門賭錢，對方輸錢而被疊碼仔押解，因擔心自身安全才出手向朋友借錢，惟被告與阿Dee最多只見過兩次，更不清楚對方全名、職業及入息，可見交情並不深，被告身為海關人員，卻因而押上自己的前途。

裁判官又質疑若被告沒向疊碼仔借錢，對方不會阻止他離開，不相信阿Dee是真有其人，認為被告不誠實不可靠，並裁定他是為自己借錢並罪成。

辯方求情稱，被告犯案與公職無關，他亦無貪污意圖，本案涉及的5萬元並非同類案件中最嚴重，加上被告目前已破產，判處罰款亦無意思，被告在事件後亦將喪失海關的工作，望法庭判處短的監禁刑期及緩刑，讓被告得以改過自新。

【案件編號：ESCC 2094/20】