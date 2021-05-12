地盤工涉姦繼女 事主：好難受

任職地盤工人的被告被控3項非禮、3項強姦、2項向16歲以下兒童作猥褻行為，以及一項未經同意下作出的肛交罪。控罪日期橫跨2015年9月1日至2019年2月7日，案發地點為廣東省汕尾市某單位，以及香港土瓜灣某單位。事主X為被告的繼女，現年14歲。

逼模仿成人影片情節

事主：當時不敢反抗

控方昨繼續播放事主的錄影會面片段。事主當時表示，被告於2018年秋天時，曾一邊用手機播放成人影片，一邊性侵她，包括要求事主學習片中的動作和叫聲，形容自己當時不敢反抗，遂聽從被告的指示。事主又稱，被告曾強迫她口交和肛交，更曾要求她模仿成人影片的情節，吞下精液，形容相關事件曾發生20多次，自己感到「好核突、好臭、好難受」。

錄影片段播放至尾聲時，事主曾在紙上寫東西，同時說「唔錄啦」。事主其後沉默良久，以及開始哭泣，警方遂中止會面。

另外，控方在庭上透露事主於2019年2月5日，透過通訊軟件QQ告知表姐「離我爸遠點，別問他也別說什麼」、「我不太喜歡他，說出來你可能不信」、「過年了，我不想鬧什麼，確實沒有膽子報警，回港再處理，你知道你記得就好」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 95/20】