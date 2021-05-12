港聞

港聞二

地盤工涉姦繼女 事主：好難受

【明報專訊】中年漢涉在繼女8歲開始，於內地和香港非禮、逼口交、肛交和強姦她，繼女至3年多後告知親母揭發事件。繼父被控強姦、未經同意下作出肛交等共9項控罪，案件昨在高等法院續審。控方繼續播放繼女向警方的錄影會面片段，繼女表示，繼父曾向她說「玩我比玩其他女人舒服」、着她「生佢嘅BB」，以及聲稱「生咗BB可以有奶」。

任職地盤工人的被告被控3項非禮、3項強姦、2項向16歲以下兒童作猥褻行為，以及一項未經同意下作出的肛交罪。控罪日期橫跨2015年9月1日至2019年2月7日，案發地點為廣東省汕尾市某單位，以及香港土瓜灣某單位。事主X為被告的繼女，現年14歲。

逼模仿成人影片情節

事主：當時不敢反抗

控方昨繼續播放事主的錄影會面片段。事主當時表示，被告於2018年秋天時，曾一邊用手機播放成人影片，一邊性侵她，包括要求事主學習片中的動作和叫聲，形容自己當時不敢反抗，遂聽從被告的指示。事主又稱，被告曾強迫她口交和肛交，更曾要求她模仿成人影片的情節，吞下精液，形容相關事件曾發生20多次，自己感到「好核突、好臭、好難受」。

錄影片段播放至尾聲時，事主曾在紙上寫東西，同時說「唔錄啦」。事主其後沉默良久，以及開始哭泣，警方遂中止會面。

另外，控方在庭上透露事主於2019年2月5日，透過通訊軟件QQ告知表姐「離我爸遠點，別問他也別說什麼」、「我不太喜歡他，說出來你可能不信」、「過年了，我不想鬧什麼，確實沒有膽子報警，回港再處理，你知道你記得就好」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 95/20】

上 / 下一篇新聞

修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港
雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職
公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
10減檢認可疫苗 5為國產
10減檢認可疫苗 5為國產
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城