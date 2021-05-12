港聞

港聞二

雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港

【明報專訊】死者梁凌杰的家屬連續兩日沒有在庭上露面，亦沒有派律師列席。庭上透露，梁的雙親和胞妹2019年8月底在警署錄口供，兩日後，3人一同離開香港，未知目的地為何，至今亦未有回港紀錄。梁家曾透過律師行五度去信中區警署，要求檢視梁凌杰的財物和查詢案件詳情，警方多次表示本案仍在調查。事隔一年多，死因庭今年2月展開研訊前檢討，律師行表示沒有收到家屬的指示在本案代表他們。

五度託律師行追問案情

警：調查中

庭上讀出警員曾志安的書面供辭，顯示梁凌杰父母和胞妹於前年6月17日、即梁逝世兩日後，便委聘陳林梁余律師行去信中區警署，要求警方披露案件詳情。經過多番書信往來，3名家屬前年8月27日前往中區警署，在律師蔡梓蘊陪同下錄取口供。直至今年2月，警方致電該律師行，打算告知死因庭召開研訊前檢討的消息，律師行2月底回覆稱，沒有收到家屬的指示。

研訊前沒到庭

警：梁家已搬離寓所

呈堂的入境處紀錄顯示，梁凌杰父母和胞妹2019年8月29日早上近10時經香港機場離境，截至今年5月4日仍沒有出入境紀錄。

死因研訊主任亦讀出兩名警員書面供辭，交代梁氏一家的去向。警長王忠良表示，死因庭今年2月26日進行研訊前檢討，梁凌杰家人沒有到庭，警方遂派員前往梁凌杰報稱位於元朗的寓所。單位業主表示，梁母前年8月已經搬走，沒有留下聯絡方法。警員廖浩然則稱，當日前往寓所尋找梁凌杰的雙親和胞妹，應門的男子聲稱不認識梁姓人士。

■今天聆訊預告

˙預料傳召太古廣場保安員作供

˙保安員作供完畢後，將由警方談判專家作供

（梁凌杰死因聆訊）

上 / 下一篇新聞

修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷
地盤工涉姦繼女 事主：好難受
地盤工涉姦繼女 事主：好難受
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
向下屬索取貸款 海關督察兩罪成候判
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
涉暴動青年匿藏公屋 租戶助潛逃雙雙被捕
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
巴裔智障男圖縱火事後夾公仔 判入更生中心
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
棄強制外傭打針 推第二輪強檢 團體續批強檢歧視 菲總領事：僱主不需驗「不合邏輯」
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
認環境欠佳食物有問題 離營安排亂 居民入營檢疫「不愉快」 林鄭致歉
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
華大3個月5出錯 14檢測結果短訊發送錯漏
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
中小學幼園5．24恢復全校半日面授
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
連續4天無本地確診 防疫措施延長兩周
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
市民能否悼六四 林鄭：依法辦事 鄧炳強：按疫情相關法例處理
公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職
公職宣誓最快今三讀 再多5區議員辭職
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
疫下助見病人最後一面 膺醫局最佳員工 家屬等通宵為說聲謝謝 資深護士：份所應為
10減檢認可疫苗 5為國產
10減檢認可疫苗 5為國產
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
《大紀元》記者遇伏被棍毆 稱多次被跟蹤 報館印刷廠上月遭刑毁
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
洗黑錢在美囚3年逾期通報 醫委會裁何志平專業失當除牌1年
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
涉穿警服拍不雅片 兩人被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
網媒記者涉姦印傭 家中被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】區議員葉子祈巴士除罩 警申票控 與乘客爭拗片熱傳 昨道歉稱唔成熟
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】建制轟泛民區會飲酒 主席：體諒送別同事
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】12局長民望錄負值 逾四成人評林鄭0分
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】民主黨建議增至1萬 消費券倡長者可攞現金
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城
【Emily】屯馬線吸引「宋帝」去土瓜灣九龍城