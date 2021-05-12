雙親胞妹前年錄口供後離境 至今未回港

五度託律師行追問案情

警：調查中

庭上讀出警員曾志安的書面供辭，顯示梁凌杰父母和胞妹於前年6月17日、即梁逝世兩日後，便委聘陳林梁余律師行去信中區警署，要求警方披露案件詳情。經過多番書信往來，3名家屬前年8月27日前往中區警署，在律師蔡梓蘊陪同下錄取口供。直至今年2月，警方致電該律師行，打算告知死因庭召開研訊前檢討的消息，律師行2月底回覆稱，沒有收到家屬的指示。

研訊前沒到庭

警：梁家已搬離寓所

呈堂的入境處紀錄顯示，梁凌杰父母和胞妹2019年8月29日早上近10時經香港機場離境，截至今年5月4日仍沒有出入境紀錄。

死因研訊主任亦讀出兩名警員書面供辭，交代梁氏一家的去向。警長王忠良表示，死因庭今年2月26日進行研訊前檢討，梁凌杰家人沒有到庭，警方遂派員前往梁凌杰報稱位於元朗的寓所。單位業主表示，梁母前年8月已經搬走，沒有留下聯絡方法。警員廖浩然則稱，當日前往寓所尋找梁凌杰的雙親和胞妹，應門的男子聲稱不認識梁姓人士。

■今天聆訊預告

˙預料傳召太古廣場保安員作供

˙保安員作供完畢後，將由警方談判專家作供

（梁凌杰死因聆訊）